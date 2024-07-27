Ege Seramik’in kurucusu Polat hayata veda etti

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Cenazesi 28 Temmuz 2024 Pazar günü Teşvikiye Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı Aile Kabristanlığı’na defnedilecektir” denildi.

MÜTEAHHİTLİKLE BAŞLADI SANAYİCİ OLDU

1931’de Erzurum’un Aşkale ilçesinde doğan İbrahim Polat, ailesinden ayrılarak İstanbul’a geldiğinde 15 yaşındaydı. Memleketi Erzurum’da yaptırdığı İbrahim Polat İlkokulu’nun internet sitesinde, çocuk İbrahim’in İstanbul’daki yılları şöyle anlatılıyor: “İstanbul’da önce inşaat şantiyelerinde amelelik yaptı. Zincirlikuyu’da bir sanat okulunda inşaat okudu. İnşaat şantiyelerinde önce çırak sonra kalfa daha sonra da usta oldu. Müteahhitlik, taşeronluk yaptıktan sonra dört-beş arkadaşı ile Nişantaşı’nda ortak bir arsa aldı. Burada kat karşılığı inşaat işi yapmaya başladı. 1955’te Polat Grubu’nu kurarak pekiştirdi.”

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İbrahim Polat 1972’de İzmir’de Ege Seramik Fabrikaları’nın kuruluşuna katılarak sanayiciliğe adım attı. Daha sonra seramik sağlık gereçleri, madencilik ve enerji sektörlerine de giren Polat, 1993’te İstanbul Polat Renaissance Hotel ile ilk turizm yatırımını yaptı.

İbrahim Polat, “Toprağı Altın Eden Adam” kitabında şöyle diyor: “Yaptığım işten her zaman memnun kaldım. İnşaatçılıkta, sanayide ve turizmde hep hevesle çalıştım. Çünkü her üçü de birçok şey öğrenmeme, insan tanımama ve dostluklar kazanmama neden oldu.”