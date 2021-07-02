EGD’den Hürriyet’e ödül

Bu yıl 13’üncüsü yapılan EGD Başarı Ödülleri’nde Hürriyet Ekonomi Muhabiri Emre Eser, ‘Karaköy’de bot pazarlığı’ haberi ile ‘Esen Salihoğlu Özel Ödülü’ne layık görüldü.



Haberde geçen yıl sığınmacıların Avrupa yolculuğu sırasında kaçakçılarla yaşadıkları ve kaçakçılığın ekonomisi anlatılmıştı. Ödül töreni, İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) katkıları, Alternatif Bank, Yıldız Holding ve Garanti BBVA’nın ana sponsorluğu, Turkcell’in iletişim ve teknoloji sponsorluğunda hibrit olarak gerçekleşti. Bir yıl içerisinde yapılan haberlerin değerlendirildiği organizasyonda, dallara göre ödül kazananların isimleri, kurumları ve ödüle layık görüldüğü haber başlıkları şu şekilde: Kerim Ülker (Dünya Gazetesi-yazılı basın), Berfu Güven (Ntv-TV haberi), Çiğdem Subaşı (Dünya.com-internet), Faruk Türkoğlu (Nezih Demirkent Özel Ödülü), İbrahim Kahveci (Karar-köşe yazarı), Yaşar Süngü (Yeni Şafak-köşe yazarı) Nilgün Çavdar (Inbusiness-röportaj), Seyfi Akil (Radyo Gedik), Cüneyt Dirican (St Endüstri Radyo), Betül Alakent (Sabah-araştırma), Nadide Büşra Kaynak (Refleks-yerel basın) Leyla Özekşi Polat (Gaziantep 27-yerel basın), Hülya Yaylı Çaylak (Posta-Namık Ahıska Özel Ödülü), Gamze Bal (Cumhuriyet-Bülent Yardımcı Özel Ödülü), Özgül Öztürk (Akşam-Barış Bektaş Özel Ödülü), Sibel Atik (Ekonomist-Jüri Özel Ödülü), Merve Yılmaz (Para Dergisi- Jüri Teşvik Ödülü).

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