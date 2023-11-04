‘Efsane Kasım’da bunlara dikkat edin: Ticaret Bakanlığı’ndan ‘kandırılmayın’ uyarısı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada indirim kampanyası düzenleyenlere de uyarıda bulunuldu.

ALDATANA CEZA

“İndirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihlerini belirtin. İndirimli sunulan mal ve hizmetin miktarı sınırlıysa bunu açık ve anlaşılır bir şekilde belirtin. Kampanyalı mal ve hizmetlerde ne kadar indirim uygulanacağına dair anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer vermeyin. Yapılan indirimin miktarı veya oranı hesaplanırken, son otuz gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas alın. Fiyatın geçerliliği ile ilgili bir süre veya stok sınırı varsa bunu reklamlarınızda açıkça belirtin.”

Bakanlık açıklamasında tüketicilerin, aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar, indirimli satış kampanyalarıyla ilgili Reklam Kurulu’na şikâyette bulunabilecekleri vurgulandı.

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YÖNLENDİRMELERE DİKKAT

Ticaret Bakanlığı, kasım indirimlerinin tüm dünyada çokça tercih edilen bir pazarlama yöntemi olduğuna dikkat çeken açıklamasında, tüketicilerin mağdur olmamaları için şu yedi noktaya dikkat çekti:

- Alışveriş öncesi ihtiyaçlarınızı doğru belirleyin.

- Satıcı/sağlayıcı hakkında ön inceleme yapın. Satın alınacak mal veya hizmetin emsallerine göre fiyatını araştırın.

- İndirim tutarına veya oranlarına dikkat edin.

-İnternet sitesi adresinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığını kontrol edin.

-Sosyal medya kanalları aracılığıyla yönlendirilen sayfalara karşı dikkat edin.

- İnternet sitesinde SSL sertifikası, 3D security gibi güvenlik unsurlarının olup olmadığının kontrol edin.

- Ödeme yapmadan önce ön bilgilendirmeyi dikkatle okuyun.”