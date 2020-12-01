Efsane indirimlere ortalama 350 lira

Elektronİk Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Bu sene kampanya döneminde online alışverişe talep geçen seneye göre yüzde 110’un üzerindeydi. Tüm aya yayılan kampanya sebebiyle teknik aksamalar ve kargo aksaklıkları en alt seviyede yaşandı. Tüketicilerin sepet ortalaması bu sene 350 TL olarak gerçekleşti” dedi.

HEDEF 50 MİLYAR TL

Ekmekçi tüm dünyada yoğun taleple geride bırakılan ‘Efsane Cuma’ indirimlerine ilişkin bilgi verdi. Bu sene gelen yoğun talebe işaret eden Ekmekçi, kampanya döneminin hedefi tutturarak 30 milyar TL’ye ulaşacağını söyledi. Pandeminin bu sene online alışverişe etkileri hakkında da değerlendirmede bulunan Ekmekçi, şu bilgileri verdi: “Alışveriş davranışları, yeni pandemi tedbirleri ile birlikte değişerek online alışverişte geçtiğimiz yıllara oranla yüzde 25 artış gösterdi. İkinci dalgaya denk gelen yılın son iki ayında ise online alışverişe gösterilen bu yoğun talep ile kasım ve aralık aylarında 50 milyar TL gelir elde edilmesini öngörüyoruz.”

ELEKTRONİK VE MODA

En fazla talep gören ürün ve kategori hakkında bilgi veren Ekmekçi, geleneksel olarak bu sene de elektronik ve moda kategorisinin liderliği bırakmadığını dile getirdi. Ekmekçi, en çok artış gösteren kategorinin geçen seneye göre 5 kat artışla süpermarket kategorisi olduğunu bildirerek, bu sene özellikle okullarında kapanması ve evden çalışmanın da getirdiği etki ile okul malzemeleri, ofis ve çalışma malzemelerine geçen seneye göre 2 kat talep artışı gözlemlediklerini söyledi.