Edirne çevre ve şehircilik il müdürlüğüne ait araç satışı yapılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, istekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek.

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