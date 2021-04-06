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Ekonomi
Haber Giriş: 06.04.2021 - 17:01 | Son Güncelleme:

Edirne çevre ve şehircilik il müdürlüğüne ait araç satışı yapılacaktır

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Edirne çevre ve şehircilik il müdürlüğüne ait araç satışı yapılacaktır

Mülkiyeti Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ait araçlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, istekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmeyecek.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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