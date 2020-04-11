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Ekonomi
Gülseli KENARLI - Uğur CAN / DHA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Eczanelere 2.5 milyon ücretsiz maske dağıtıldı

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Eczanelere 2.5 milyon ücretsiz maske dağıtıldı
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Sağlık Bakanlığı'nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımı İstanbul'da başladı.

Vatandaşlar, TC kimlik numaraları ve telefonlarına Sağlık Bakanlığı'nın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebilecek. İlk etapta İstanbul'da 5 bin 200 eczaneye 2.5 milyon maske dağıtıldı. İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, “Ecza depolarımız Sağlık Bakanlığı'nın temin ettiği maskeleri eczanelerimize dağıtmaya başladı. İstanbul'daki 5 bin 200 eczanemizde maskelerimiz mevcut. İlk partide 2.5 milyon civarında maske dağıtıldı. Bunlar eczane başı 500’er adet dağıtıldı. Şimdi, hastalarımızı, vatandaşlarımızı bekliyoruz. Vatandaşlarımıza Sağlık Bakanlığı mesaj atacak 'Eczanelerden gidip ücretsiz maskelerinizi temin edebilirsiniz' diye. Onların maskelerini eczanelerden vereceğiz” dedi.

TELEFONA KOD GELECEK

Sarıalioğlu, “Mevcut üreticilerden ne bulunursa, her tip maske geldi eczanelere. Devamında da sanırım üreticilerin ürettiği modellere göre karışık maskeler gelecek. Sağlık Bakanlığı vatandaşlarımıza mesaj atacak (SMS) cep mesajı atacak. O mesajda bir kod yer alacak. Vatandaş eczaneye geldiğinde o kodu TC numarasıyla Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ekleyeceğiz. 5 maskeyi aldıktan sonra 10 gün daha maske alma şansı yok. O maskeler bittikten sonra yeni bir mesajla yeni maskelerini alabilecek” diye konuştu.

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