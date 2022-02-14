Eczaneler için elektrik ve doğalgaza iskonto talebi

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Vatandaşlara sunulan ilaç hizmetinin sorunsuz devam etmesini amaçladıklarını belirten TEİS Başkanı Saydan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na gönderdiği yazıda taleplerini şöyle sıraladı: “Elektrik ve doğalgaz faturalarındaki yüzde 200’e varan artışlar, birer sağlık hizmet sunucusu olarak faaliyetini sürdüren 27 bin eczane için karşılanması güç birer işletme gideri haline geliyor.

Gerek eczanelerde vatandaşlara sunulan ilaç hizmetinin sorunsuz şekilde devam edebilmesi, gerekse yasal mevzuat gereği işyerlerinde enerji sarfiyatında herhangi tasarrufta bulunamayacak eczacılar için, Bakanlık gündeminde belirli sektörlerin enerji sarfiyatları için iskonto tanımlanması yönünde bir çalışma varsa eczanelerin de bu tanımlama içerisinde konumlandırılmasını, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi’nden muaf tutularak bir kamu hizmeti sunan eczanelerin faaliyetlerine devam edebilmesi adına elektrik ve doğalgaz sarfiyatlarının kamu tarifesi üzerinden hesaplanması için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ediyoruz.”