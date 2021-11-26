Eczacıbaşı Fas’ta yeni fabrika açtı

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Topluluğun, Afrika’daki ilk yatırımı olan tesis için 15 milyon dolar tutarında yatırım yapıldı. Selpak markasının 50’inci yılı kapsamında İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri CEO’su Alp Günvaran, Aralık ayında faaliyete başlayacak yeni tesisle Afrika pazarında büyümeyi hedeflediklerini bildirdi. Halihazırda 60’ı aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Günvaran, şu anda toplam satış içerisinde 3’te 1 olan ihracat paylarını 2030 yılına kadar yüzde 50’ye çıkartmak istediklerini söyledi.

‘İLKLERİ BAŞARDIK’

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı da, “Alışkanlıkları değiştiren en önemli markalarımızdan Selpak’ın yarım yüz yıllık yolculuğu, aslında nesilden nesile bir yolculuk. İlk kağıt mendil, ilk yumuşak tuvalet kağıdı, ilk peçete, küçük boy kağıt havlu ve diğer pek çok yenilik Selpak sayesinde hayatlarımıza girdi” diye konuştu.