ECHO Awards’dan Aras Kargo’ya iki yıl üst üste ödül

Türkiye’nin lider kargo şirketlerinden Aras Kargo, ECHO Awards’da bir kez daha e-ticaretin en iyi kargo firması seçilerek büyük bir başarıya imza attı. Türkiye genelinden bin 200 kişinin katılımı ile “E-ticaretin En İyilerini” belirleyen ECHO Awards’ın ödül töreni bu sene çevrimiçi olarak düzenlendi.

Ödül töreni ardından açıklamalarda bulunan Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın, “Özellikle pandeminin başlamasıyla birlikte hızla büyüyen e-ticaret, bizim de iş hacmimizi önemli ölçüde arttırdı. E-ticaret işlem hacmi bir önceki yıla göre 2 kat artış gösterirken, buna paralel olarak ziyaret edilen adres sayısı %90 arttı. Bağımsız araştırmayla, halkın söz sahibi olduğu bu değerli organizasyonda e-ticaretin en iyi kargo şirketi ödülüne layık görülmemiz bizleri son derece mutlu etti. Pandemi öncesinde başlattığımız teknolojik yatırımlar, operasyonel birikimimiz ve yetkinliğimiz süreci iyi bir şekilde yönetmemizi sağladı. Bundan sonraki yıllarda da biz değişen tüketici alışkanlıklarını ve e-ticaretin sektörümüze etkisini göz önünde bulundurarak yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı planlıyoruz” diye konuştu.

Bağımsız bir araştırma şirketinin Türkiye çapında yaptığı araştırmaya göre, Aras Kargo’nun e-ticaret firmaları nezdinde en sık çalışılan ve çalışma hacmi en yüksek kargo firması olarak değerlendirildiğinin altını çizen Ayyarkın, “Aldığımız bu ödül değerlendirmesinde de kullanım kolaylığı ve hizmet sonrası takip kategorilerinde ön plana çıktık. Tüm bu özelliklerimizi sürdürerek önümüzdeki dönemde adım adım müşteri bilgilendirmesi, alıcı kolaylığı, CRM ve müşteri hizmetleri yönetiminde atacağımız adımlarla eşsiz müşteri deneyimi yaratmayı amaçlıyoruz. Devam eden transfer merkezi yatırımlarımızla ve IT altyapı yatırımlarımızla sektördeki öncü ve yenilikçi konumumuzu koruyacağız. 2021 yılında önceliğimiz kalite olmaya devam edecek. Entegrasyon, rota optimizasyonu, entegre yönetim sistemleri yatırımlarımızla kalitemizi ileri seviyeye çıkarmayı planlıyoruz. Hayata geçireceğimiz bu projelerle birlikte pazar liderliğini perçinlemeyi hedefliyoruz” dedi.

Bu yıl “E-Ticaretin En İyileri” başlığı ile düzenlenen yarışmada kargo kategorisinde birinciliğe ulaşarak bir kez daha yılın kazananı olan Aras Kargo, 2019 yılında da ECHO Awards’da müşterisine “En İyi E-Ticaret Deneyimini Yaşatan” kargo şirketi seçilme başarısı göstermişti.

Türkiye’de bir ilk olan ECHO Awards’da e-ticaret sitelerinin ve satıcılarının performansını ölçümleyerek, en başarılı markaları, platformları ve satıcıları ödüllendiriyor. 35’ten fazla kategoride müşterilerine değer veren e-ticaret platformlarının ödüllendirildiği ECHO Awards, e-Commerce Head Or¬ganization Summit’in hemen ardından gerçekleştirilen çevrimiçi bir törenle e-ticaretin en iyilerini belirledi. Titiz bir hazırlık sürecinin ürünü olan ve kapsamlı metodolojiyle dikkat çeken ECHO Awards’da ödüller iki aşamalı bir ölçüm ve değerlendirme süreçleri sonrasında Türkiye’nin genelinden bin 200 nihai tüketicinin oylaması sonucunda belirlendi.