ECB'den 'parasal genişleme' açıklaması

Lane ayrıca, koronavirüs pandemisi sonrasında ECB'nin karşı karşıya kalacağı bir başka zorluğun, "para politikası duruşunun enflasyonun orta vadeli hedefe zamanında ve sağlam bir şekilde yakınsamasını sağlamak" olacağının da altını çizdi.



Lane, ECB Başkanı Christine Lagard'ın da daha önce vurguladığı, bankanın uzun vadeli nominal tahvil gelirlerindeki gelişmeleri de yakından izlediği sözlerini de yineledi.



ECB'nin, "piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde ve pandeminin öngörülen enflasyon hedefi üzerindeki aşağı yönlü etkisine karşı geliştirilen politikalarla tutarsız olan finansman koşullarının sıkılaşmasını önlemek amacıyla" tahvil satın alacağına ilişkin de güvence verdi.