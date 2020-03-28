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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 08:49,Son Güncelleme:/

ECB'den bankalara çağrı

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ECB'den bankalara çağrı
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ECB'den bankalara "ekime kadar temettü dağıtmayın ve hisse geri alımını durdurun" çağrısı geldi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi’ndeki bankalara, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekime kadar temettü dağıtmama, hisse geri alımı yapmama ve karlarını salgının etkisine karşı ekonomiyi desteklemek için kullanma tavsiyesinde bulundu.

ECB'den yapılan açıklamada, bankaların temettü dağıtımları konusunda yapılan tavsiyenin güncellendiği belirtildi.
Buna göre, ECB, Avro Bölgesi'ndeki bankalara en azından Ekim 2020'ye kadar hissedarlarına temettü ödememeleri ve hisse geri alımı yapmamaları çağrısı yaptı.
Açıklamada, ECB’nin bankalardan hane halkına, KOBİ’lere ve büyük şirketlere kredi sağlamaya devam etmesini beklediği ifade edildi.

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