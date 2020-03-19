ECB'den 750 milyar euroluk corona virüs önlemi

ECB Başkanı Christine Lagarde, "Sıra dışı zamanlar sıra dışı önlemler gerektirir. Bizim euroya bağlılığımızın bir sınırı yok." dedi. Teşvik önlemlerinin açıklanmasının ardından euro ve ABD hisse vadelileri yükseldi.

* Kamu ve özel sektör tahvilleri alınmak üzere 750 milyar euroluk geçici bir varlık alım programı ne az 2020 yılının sonuna kadar sürecek

* Porgram mevcut parasal genişleme programı çerçevesinde mümkün olan tüm varlıkları içerecek ve yeterli kredi kalitesine sahip şirket tahvillerine genişletilecek

* Yunanistan'ın kamu borcu mevcut kurallardan muaf tutularak programa dahil edilecek

* Bazı risk parametrelerinde ayarlama yapılarak teminat standartları düşürülecek

* Program ECB pandeminin kriz safhasının geçtiğine karar verene ve en az bu yılın sonuna kadar kadar sürecek

* ECB parasal genişleme dahilindeki varlıklarına ilişkin kendi belirlediği limitleri artırmayı değerlendirecek ve varlık alım programlarının ölçeğini artırmak için hazır bulunacak