MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriECB ve Danimarka takasa başladı
GeriEkonomi ECB ve Danimarka takasa başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
AA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 15:33,Son Güncelleme:/

ECB ve Danimarka takasa başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ECB ve Danimarka takasa başladı
Abone Olgoogle-news

ECB, Danimarka Merkez Bankası ile 24 milyar avroluk takas hattı açtı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Danimarka Merkez Bankası'nın aralarındaki swap hattını tekrar aktif hale getirerek, genişletme kararı aldıkları bildirildi.

ECB’den yapılan açıklamada, iki banka arasındaki swap hattının aktif hale getirilerek, erişim hakkının 12 milyar avrodan 24 milyar avroya yükseltildiği belirtildi.

ECB’nin açıklamasında, swap hattının gerektiği sürece yerinde kalacağı belirtilerek, hattın amacının da Danimarka Merkez Bankası’nın ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu vurgulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle