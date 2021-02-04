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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 14:37 | Son Güncelleme:

ECB swap hatlarını uzattı

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ECB swap hatlarını uzattı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avro Bölgesi dışındaki merkez bankalarıyla oluşturulan repo ve swap hatlarının 9 ay uzatıldığını duyurdu.


ECB'den yapılan açıklamada, Arnavutluk, Hırvatistan, Macaristan, Kuzey Makedonya, Romanya, San Marino ve Sırbistan merkez bankaları ile Kovid-19 şokundan dolayı finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik oluşturulan toplam 12,4 milyar avroluk repo ve swap imkanlarının Mart 2022'ye uzatıldığı belirtildi.
Açıklamada, repo ve swap hatlarının daha önce Haziran 2021'e kadar geçerli olduğu hatırlatılarak, hatların amacının, merkez bankalarının ülkedeki finansal kurumlara avro likiditesi sağlaması olduğu kaydedildi.

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