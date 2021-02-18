ECB: Orta vadeli görünüm düzeliyor

Ekonomist Lane, ECB’nin Perşembe günü yayımlanan ve 2020 yılının son çeyreğindeki küresel ekonomik gelişmeleri gözden geçiren raporundaki notunda, aşılama işlemlerinin büyük ölçüde yıl ortasında tamamlanması beklenen Euro bölgesi ekonomisinin orta vadede toparlanmasının beklendiğini belirtti.

Lane, buna karşılık Euro bölgesinde hizmetler sektörünü etkilemeye devam eden daha kısıtlayıcı ve uzun süreli kapanmaların kısa vadeli görünüme zarar verdiğinin de altını çizdi ve 2021 yılında ekonomik toparlanma konusunda "ihtiyatlı iyimserlik" için nedenler olduğu uyarısı yaptı.