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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 17:17,Son Güncelleme:

ECB Lagarde: Koordineli mali duruş kritik önemde

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ECB Lagarde: Koordineli mali duruş kritik önemde
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "iddialı ve koordineli bir mali duruşun kritik önemde olduğunu" söyledi.

ECB faiz kararının açıklanmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lagarde, Covid-19 kaynaklı ekonomik krize karşı çalışanlara, işletmelere ve hükümetlere destek olmak için alınan mali önlemlerin, "geçici ve hedefli" olması gerektiğinin altını çizdi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi’nin, Avrupa Komisyonu’nun yeni destek mekanizması "Yeni Nesil AB"yi olumlu karşıladıklarını söyledi ve Avrupalı liderleri bloğun ekonomilerini "gençleştirmeye" yardımcı olacak paket üzerinde "hızlı bir anlaşma sağlamaya" çağırdı.

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