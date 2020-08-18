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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 18.08.2020 - 13:59,Son Güncelleme:

ECB, Kuzey Makedonya ve San Marino'ya "repo hattı" açtı

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ECB, Kuzey Makedonya ve San Marino'ya "repo hattı" açtı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kuzey Makedonya Merkez Bankası için 400 milyon, San Marino Merkez Bankası için ise 100 milyon avroluk repo imkanı açtığını duyurdu.

ECB’den yapılan açıklamada; bankanın, Kuzey Makedonya ve San Marino Merkez Bankalarına Kovid-19 pandemisinin negatif etkisinden dolayı katkı sunulmasının planlandığı hatırlatılırken finansal piyasaların aksamadan çalışmasına yönelik yeni bir repo hattı açılması için anlaşmaya varıldığına dikkat çekildi. Açıklamada, repo hattının 30 Haziran 2021’e kadar geçerli olacağı da vurgulandı.

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