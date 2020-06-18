MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriECB: Küresel GSYH 2020’de yüzde 4.0 daralacak
GeriEkonomi ECB: Küresel GSYH 2020’de yüzde 4.0 daralacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 13:29,Son Güncelleme:

ECB: Küresel GSYH 2020’de yüzde 4.0 daralacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ECB: Küresel GSYH 2020’de yüzde 4.0 daralacak
Abone Olgoogle-news

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dünya genelinde gayri safi milli hasılanın (GSYH) 2020 yılında yüzde 4.0 daralacağını öngördü.

Eurosystem ekonomistlerinin, ECB’nin Perşembe günü açıklanan aylık Ekonomi Bülteni’nde yer alan makroekonomik öngörülerine göre, küresel GSYH 2021 yılında yüzde 6.0 ve 2022 yılında da yüzde 3.9 büyüyecek.

ECB Ekonomi Bülteni’nde, Covid-19 krizine bağlı olarak küresel güven endeksi göstergelerinin düşük düzeylerde olduğuna da dikkat çekildi.

ABD ekonomisinin daha önceki açıklamalarda belirtilen düzeylerden daha fazla daraldığına da dikkat çeken ECB, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte ekonomik aktivitenin yükseleceğinin altı çizildi.

Buna karşılık Çin’de ekonomik toparlanmanın başladığına da işaret edilen ECB Ekonomi Bülteni’nde, ihracatta düşük gelişme sürmesine karşın, iç talebin geliştiği vurgulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle