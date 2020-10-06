ECB İtalya ve İspanya’nın kamu borçlarını hafifletti

ECB’nin verilerine göre, ECB İtalya’nın devlet tahvillerinden 26.8 milyar euroluk ve İspanya’nın devlet tahvillerinden de 18.7 milyar euroluk alım yaptı.

ECB verilerine göre, bankanın 1.35 trilyon euro tutarındaki pandemi acil tahvil alım programı (PEPP) kapsamında Euro bölgesi üye ülkelerinden yaptığı tahvil alımlarının toplamı 126.8 milyar euroyu buldu. ECB aynı zamanda standart Kamu Sektörü Alım Programı kapsamında da 38.3 milyar euroluk alım yaptı.

İtalya daha önce de Avrupa Komisyonu’ndan büyük ölçekli girişimleri desteklemek üzere 44 milyar euro destek almıştı. Komisyon İspanya’ya da kriz ile mücadelesine destek için 1.2 milyar euro yardım yapmıştı.