ECB için ufukta daha fazla parasal gevşeme görünebilir

ECB, bu ayki toplantısında sakin davransa da bundan sonra aksiyon alabilir. Özellikle mevcut ekonomik iyileşme göz önünde bulundurulduğunda bankanın yılın geri kalanında aynı şekilde devam edebileceğine dair bir ihtimal bulunsa da özellikle çekirdek enflasyonun hedeften uzak kalması ECB'nin elini rahatlatmak için erken davranabileceğini gösteriyor.

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Rabobank ECB ve Euro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot, ECB'nin ihtiyaç olması halinde aksiyon almaya hazır olduğunu belirterek, bankanın ekonomik iyileşmenin hızı ve gücü konusunda daha fazla kanıt aradığını ifade etti.

Risklerin devam ettiğini aktaran Groot, ECB'nin buna cevap olarak Pandemi Acil Varlık Alım Programında (PEPP) küçük bir artışa gidebileceğini dile getirdi. Groot, bunun için 4. çeyreğe kadar beklenebileceğini belirterek, artışın 600 milyar Eurodan daha az olabileceğini kaydetti.

Commerzbank Başekonomisti Jörg Kramer de ECB'nin sonbahardan itibaren para politikasında daha fazla gevşemeye gidebileceğini aktardı. Euro Bölgesinde çekirdek enflasyonun yüzde 0,8 seviyesinde olduğunu ancak iş piyasasındaki problemlerden dolayı yüzde 2 hedefine muhtemelen ulaşamayacağı öngörüsünde bulunan Kramer, ECB'nin eninde sonunda bunu para politikasında daha gevşemeye gitmek için fırsat olarak kullanacağını dile getirdi.

Kramer, ECB'nin PEPP'nin süresini ya da varlık alım programının miktarını artırabileceğini söyledi. Piyasaların yüksek miktarlardaki varlık alımlarına alışık olduğunu kaydeden Kramer, varlık alımlarının azaltılmasının güneydeki borçlu Euro Bölgesi ülkelerinin tahvillerin üzerinde baskı oluşturabileceğini bankanın bunu ne pahasına olursa olsun engellemek istediğini vurguladı.



"EURO BÖLGESİNDE İYİLEŞME VAR AMA RAHATLAMAK İÇİN DAHA ERKEN"

Berenberg Ekonomisti Florian Hense, ekonomik gelişmelerin bu şekilde devam etmesi durumunda ECB'nin yılın geri kalanında da para politikasında değişikliğe gitmeyeceğini belirtti.

ECB'nin biraz soluklandığını ifade eden Hense, Euro Bölgesinde ekonominin iyileşmekte olduğunu ancak rahatlamak için daha erken olduğunu aktardı. Hense, agresif teşvikleri sürdürme ve uzun bir süre destekleyici olma durumunun güçlü bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. ECB Yönetim Konseyi toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı alınmıştı.



Politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı toplantıda, 1 trilyon 350 milyar Euroluk PEPP boyutunda da değişiklik yapılmamıştı.



Toplantıda, ECB'nin varlık alım programlarına aylık 20 milyar Euro seviyesinde devam edileceği açıklanmıştı. ECB Başkanı Christine Lagarde, "Ekonomik toparlanmayı desteklemek ve orta vadede fiyat istikrarını korumak için büyük miktarda parasal teşvik gerekiyor." açıklamasında bulunmuştu.