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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 22.04.2021 - 14:57 | Son Güncelleme:

ECB faizi sabit bıraktı

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ECB faizi sabit bıraktı

Bugün gözler Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarına çevrilmişti. ECB faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının  yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de  faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi. Banka, tahvil alımlarının en az 2022 yılı Mart ayı veya kriz dönemi sona erene kadar devam edeceğini açıkladı. Açıklamada, "Tahvil alımları başlangıçta olduğundan ciddi şekilde daha hızlı bir seviyede yapılmaya devam edilecek" denildi.

Avrupa Merkez Bankası, finansal şartlarda sıkışmanın engellenmesi  için tahvil alımlarının esnek şekilde yapılacağını açıkladı. ECB, "Pandemi Acil Alım Programı(PEPP) için öngörülen miktar ihtiyaç  olduğunda yeniden ayarlanabilir, ancak tüketilmeyebilir de" açıklaması yaptı.

ECB'nin açıklamasında, faiz oranlarının enflasyon görünümü yüzde 2 hedefine güçlü şekilde yaklaşana kadar cari veya daha düşük seviyelerde kalmaya devam edeceği belirtildi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz  oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik  yapılmayacağı şeklindeydi.

ECB, tüm enstrumanların gerektiğinde ayarlamaya hazır olmaya devam ettiğine işaret etti

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