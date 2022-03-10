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ECB, faiz oranlarını değiştirmedi

#Avrupa Merkez Bankası#Faiz Kararı#Ekonomianasayfa
ECB, faiz oranlarını değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası(ECB), faiz oranlarında bir değişikliğe gitmedi. Euro Bölgesinde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 5,8, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,7 olarak açıklanmıştı.

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ECB'den yapılan açıklamaya göre, refinansman operasyon faiz oranının yüzde 0,00 olarak devam etmesine kararı verildi. Piyasa beklentisi de faiz oranının değiştirmeyeceği yönündeydi.

ECB, bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranını gösteren faiz oranını yüzde -0,50, marjinal faiz oranını yüzde 0,25 olarak korudu. Analistler tahmini de iki faiz oranında değişiklik yapılmayacağı şeklindeydi.

Euro Bölgesi'nde en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 5,8, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,7 olarak açıklandı.

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NET VARLIK ALIMLARI ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SONA ERDİRİLECEK

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi, faizlerde bir ayarlamanın APP çerçevesindeki net varlık alımları sona erdirildikten bir süre sonra yapılacağını duyurdu.

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ECB Yönetim Konseyi bugünkü toplantısının ardından yaptığı açıklamada, fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrarı koruma görevlerini yerine getirmek için gereken tüm adımları atacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin varlık alık programı APP için önümüzdeki aylara ilişkin takvimi revize ettiği belirtildi. PEPP'in sona ermesi ile birlikte Nisan ayında APP kapsamında 40 milyar euro tutarında alım yapılacak. Varlık alım miktarı Mayıs'ta 30 milyar euro ve Haziran'da 20 milyar euro olarak uygulanacak,

APP çerçevesinde net varlık alımları üçüncü çeyrekte sona erdirilecek.

ECB açıklamasında, görünümde değişiklik olması halinde APP varlık alım takvimini revize etmeye hazır olduğunu da vurguladı.

Açıklamada, "ECB gösterge faiz oranlarında herhangi bir ayarlama Yönetim Konseyi'nin APP kapsamındaki net alımları sona erdirmesinden bir süre sonra gerçekleşecek ve kademeli olacak" ifadeleri kullanıldı.

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#Avrupa Merkez Bankası#Faiz Kararı#Ekonomianasayfa

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