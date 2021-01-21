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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

ECB faiz kararını açıkladı

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ECB faiz kararını açıkladı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda (PEPP) değişikliğe gitmedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda, faiz oranları ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) toplam büyüklüğünde değişikliğe gitmedi.

ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında, faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizinin sıfır, mevduat faizinin yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0,25'te sabit bırakıldığı bildirildi.

Banka'nın, piyasa koşullarına uyumlu para politikası duruşunu yeniden teyit etmeye karar verdiği belirtilen açıklamada, ECB'nin tüm para politikası araçlarını ayarlamaya hazır olduğu vurgulandı.

Açıklamada, 10 Aralık 2020'de 500 milyar avro artırılarak 1 trilyon 850 milyar avroya çıkarılan PEPP'te alımlara bu büyüklükle devam edileceği ve ECB'nin varlık alım programının aylık 20 milyar avro olarak sürdürüleceği kaydedildi.

PEPP'in en azından Mart 2022'ye kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, ECB'nin net varlık alımlarının, Kovid-19 krizinin sona erdiği kararı verilene kadar devam edeceği vurgulandı.

Açıklamada, "enflasyonun görünümünün yüzde 2 hedefine yeterince yaklaşana kadar faiz oranlarının mevcut ya da daha düşük seviyelerde kalacağı" mesajı da tekrarlandı. 

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