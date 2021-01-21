MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriECB faiz kararı öncesi Avrupa artıda açıldı
GeriEkonomi ECB faiz kararı öncesi Avrupa artıda açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 21.01.2021 - 12:53 | Son Güncelleme:

ECB faiz kararı öncesi Avrupa artıda açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ECB faiz kararı öncesi Avrupa artıda açıldı
Abone Olgoogle-news

Avrupa’daki başlıca borsalardaki hisse senedi endeksleri, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararını açıklayacağı güne artıda başladı.

Asya-Pasifik bölgesindeki borsalarda hisse endekslerinin büyük çoğunluğu da, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) faizleri sabit bıraktığı kararının açıklandığı günü artıda geçirdi.

Açılışta, Almanya’da DAX Endeksi yüzde 0.60, Londra’da FTSE 100 Endeksi yüzde 0.46, Paris’te de CAC 40 Endeksi de yüzde 0.57 artıdaydı.

Aynı zamanda, euro dolar karşısında yüzde 0.14 değer kazanarak 1.21234’e sterlin de yüzde 0.31 artışla 1.36006 dolara yükseldi.

Tokyo’da Nikkei 225 Endeksi günü yüzde 0.82 artışla geride bırakırken, Güney Kore’de Kospi Endeksi yüzde 1.54, Avustralya’da S&P/ASX Endeksi de yüzde 0.79 yükseldi.

Anakara Çin’de, Şangay Kompozit yüzde 1.19 ve Shenzhen Kompozit yüzde 1.77 yükseldi. Buna karşılık Hong Kong’da Hang Seng Endeksi yüzde 0.28 düştü.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle