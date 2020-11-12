MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriECB: Ekonomik toparlanma ivme kaybediyor
GeriEkonomi ECB: Ekonomik toparlanma ivme kaybediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 12.11.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

ECB: Ekonomik toparlanma ivme kaybediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ECB: Ekonomik toparlanma ivme kaybediyor
Abone Olgoogle-news

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) Perşembe günü yayımlanan Ekonomik Bülten’inde, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan krize karşı toparlanmanın üçüncü çeyrekte güçlü olduğu, ancak toparlanmanın dördüncü çeyrekte yavaşlama işaretleri göstermeye başladığı vurgulandı.

Bankanın bülteninde, ekonomik büyümenin üçüncü üç aylık dönemde toparlanmasının ardından dördüncü çeyrekte düşmesinin beklendiği belirtildi.

ECB bülteninde, başta en çok etkilenen hizmetler olmak üzere, toparlanmanın "sektörler arasında dengesiz" olacağı uyarısı yapıldı. Bültende ayrıca, gelen verilerin "firmaların ve hane halklarının harcama kararlarında dikkatli olmaya devam ettiklerine ilişkin" işaretleri de içerdiği vurgulandı ve eklendi:

"İleriye bakıldığında, uzun süreli bir toparlanma, salgının gelişimine ve kontrol altına alma politikalarının başarısına büyük ölçüde bağımlı olmaya devam ediyor."

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle