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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

ECB dijital para birimini incelemeyi sürdürecek

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ECB dijital para birimini incelemeyi sürdürecek
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta, uygulanma yöntemine bağlı olarak, merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) parasal bazda yerel ya da küresel etkileri olabileceğine dikkat çekerek, bu bağlamda, Avrupa Merkez Bankası açısından, dijital dünyada parayla ilgili tartışmaya öncülük etmesi önemli olduğunu vurguladı.

Koronavirüs salgınının yol açtığı krize verilen küresel tepki sırasında Euro'nun uluslararası bir para birimi olarak rolünün önemini vurgulayan Panetta, bu bağlamda merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) Euro’yu daha da güçlendirebileceğini ve krize yanıtı daha verimli hale getirebileceğini söyledi.

Panetta, Eğer CBDC çekici bir ödeme aracı ya da Euro bölgesi dışındaki insanlar için değer satlama birimi olmayı başarabilirse, Euro'nun uluslararası rolü daha da güçlenecektir" diye ekledi.

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