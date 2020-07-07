ECB dijital para birimini incelemeyi sürdürecek

Koronavirüs salgınının yol açtığı krize verilen küresel tepki sırasında Euro'nun uluslararası bir para birimi olarak rolünün önemini vurgulayan Panetta, bu bağlamda merkez bankası dijital para biriminin (CBDC) Euro’yu daha da güçlendirebileceğini ve krize yanıtı daha verimli hale getirebileceğini söyledi.

Panetta, Eğer CBDC çekici bir ödeme aracı ya da Euro bölgesi dışındaki insanlar için değer satlama birimi olmayı başarabilirse, Euro'nun uluslararası rolü daha da güçlenecektir" diye ekledi.