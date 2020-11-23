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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 12:32 | Son Güncelleme:

ECB: Bozulmalar sürdükçe ekonomi desteklenecek

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ECB: Bozulmalar sürdükçe ekonomi desteklenecek
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başekonomisti Philip Lane, ekonomideki bozulmalar sürdükçe, ekonomiyi desteklemek için uyguladıkları Pandemi Acil Durum Satın Alma Programı (Pandemic Emergency Purchase Program - PEPP) çerçevesinde alımların süreceğini vurguladı.

Les Echos ile söyleşisinde, "Belirli koşullar sağlanana kadar programı sonlandırmayacağız" diyen Lane, "Her şeyden önce, pandemi koşulları normal ekonomik aktiviteyi aksetmeyecek aşamaya gelmeliyiz" dedi ve ekledi:

"Aynı zamanda, ekonomik toparlanma ve enflasyon dinamikleri bağlamında diğer koşulları da oluşturmalıyız ve bunu yapmak için hala çok erken."

Mevcut durumda PEPP uygulamasının durdurulması için Haziran ayının belirlenmiş olduğuna da işaret eden Lane, ancak, alımların "kriz döneminin sonuna kadar" süreceğinin altını çizdi.

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