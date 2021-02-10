ECB Başkanı'ndan mali destek uyarısı

Çevrim içi olarak The Economist dergisinin sorularını yanıtlayan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Kovid-19'un neden olduğu sağlık ve ekonomik krizin ortasında Avro Bölgesi'ndeki mali destekleri azaltmayı konuşmak için erken olduğunu kaydetti.

Lagarde, "Mali desteklerin en azından yılın sonuna kadar devam etmesine ihtiyaç var." ifadesini kullandı.

Avro Bölgesi ülkelerinin 2022'de de mali harcamalarını sürdürmeleri gerektiğini aktaran Lagarde, AB liderlerine 750 milyar avroluk kurtarma paketini başlatmaları çağrısında bulundu.

Lagarde, mevcut ortamda teşvik edici para politikasının sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak, ECB'nin 1,85 trilyon avroluk Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) büyüklüğünün gerekirse artırabileceğine işaret etti.