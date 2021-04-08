ECB Başkanı Lagarde'den Euro Bölgesi açıklaması

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’nin IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında düzenlenen 43. Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Toplantısı'nda yaptığı konuşma ECB’nin internet sayfasında yayınlandı. Kovid-19 salgını ve yayılmamasına yönelik tedbirlerin kısa vadede Avro Bölgesi'nin ekonomik faaliyetini olumsuz etkilemeye devam edeceğini anlatan Lagarde, “Genel olarak, Avro Bölgesi’nin ekonomik büyüme görünümü ile ilgili riskler daha dengeli hale geldi, ancak salgınla ilişkili aşağı yönlü riskler yakın vadede devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Avro Bölgesi ekonomisinin salgının etkisinden yavaşça kurtulacağını öngören Lagarde, buna sebep olarak nüfusta virüse karşı daha geniş bir bağışıklık elde edilir edilmez tedbirlerin kaldırılmasını, para politikalarını, devam eden mali desteği ve dış talepteki artışı gösterdi.

Lagarde, Ekim 2020’den beri aşılama kampanyalarında kaydedilen ilerleme ve ekonomilere sağlanan güçlü politika desteği sayesinde küresel umutların arttığını belirterek, “Bununla birlikte, bu parlak görünüm, salgının seyri ve aşıların yaygınlaşmasına bağlı olarak da önemli ölçüde belirsizliğe tabidir.” uyarısında bulundu.

ECB Başkanı, olumlu finansman şartların devam ettirilebileceğine işaret ederek, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında öngörülen 1,85 trilyon avroluk varlık alımının elverişli finansman koşulları sürdürülebiliyorsa tamamının kullanılmasının gerekmeyebileceğini belirtti.

Lagarde, piyasa koşullarının gerektirmesi durumunda ECB’nin PEPP’nin miktarını artırma hakkını saklı tuttuğunu belirterek, “Uygun finansman koşulları sürdürmek için gerekirse PEPP yeniden ayarlanabilir.” dedi. Uzun süre düşük kalan enflasyon konusunda Lagarde, enflasyonun bu yılın başında 2020’nın sonuna göre keskin bir şekilde arttığını vurgulayarak, gelecek aylarda daha da artmasının muhtemel olduğunu kaydetti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, dijital avro konusuna da değinerek, “ECB’de para birimimizi dijital çağa uygun hale getirmek için, nakit paranın tamamlayıcısı olarak dijital avro üzerinde çalışmalar devam ediyor.” dedi.

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