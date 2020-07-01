ECB Başkanı Lagarde: Küresel ekonomide toparlanma inişli çıkışlı olabilir

Birleşmiş Milletler toplantısı için hazırlanan video mesajında konuşan ECB Başkanı Lagarde, “Ekonomide kötü geride kaldı. Fakat daha en zoru ise henüz gelmedi.” dedi.

Lagarde, küresel ekonomide salgının şoklarının belirleyici olacağını, toparlanmanın belirsiz ve eşit olmayan bir şekilde, inişli çıkışlı gerçekleşebileceğine işaret etti.

Küresel ekonomideki değişimin işsizliğin ve eşitsizliğin artmasına neden olacağını belirten Lagarde, hassas durumda olan insanların zor durumda kalabileceğini söyledi.

ECB Başkanı Lagarde, “Eğer yeşil ve sürdürülebilir kalkınmayı her şeyin önüne koymazsak ve dayanışmayı temel prensip olarak benimsemezsek, tuhaf ve hoş olmayan ikaza maruz kalabiliriz.”