MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriECB Başkanı Lagarde: Ekonomik görünümde temel karakter yüksek belirsizlik
GeriEkonomi ECB Başkanı Lagarde: Ekonomik görünümde temel karakter yüksek belirsizlik
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

ECB Başkanı Lagarde: Ekonomik görünümde temel karakter yüksek belirsizlik

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ECB Başkanı Lagarde: Ekonomik görünümde temel karakter yüksek belirsizlik
Abone Olgoogle-news

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, son birkaç haftadır gelen Covid-19 aşısına ilişkin "çok umut verici" haberlere karşın, ekonomik görünümün hala yüksek belirsizlik ile karakterize edildiğini vurguladı.

Avrupa Parlamentosu’nda Pazartesi günü yaptığı konuşmada, son dönemde Avrupa genelindeki Covid-19 vakalarındaki artış ve buna bağlı olarak alınan kısıtlama önlemlerinin, "zaten oldukça yüksek düzeyde olan belirsizliği" daha da artırdığına ve bunun da küresel ekonomi önünde çok büyük bir engel oluşturduğuna dikkat çekti.

Lagarde konuşmasında ayrıca, gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) kısmi ve eşitsiz toparlanmanın yanında, hizmetler sektöründeki ısrarla süren zayıflığın görünümü olumsuz etkileyen etkenler arasında olduğunun altını çizdi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle