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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

ECB Başkanı Lagarde duyurdu! Euro için büyük değişim geliyor

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ECB Başkanı Lagarde duyurdu! Euro için büyük değişim geliyor
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde Euro'nun geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Lagarde dijital Euro'nun '5 yıl içinde' piyasaya çıkacağını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB bünyesinde "dijital euro"nun beş yıl içinde çıkarılabileceğini umduğunu; ancak yine de, dijital euronun söz konusu süre içinde çıkarılabileceği konusunda emin olmadığını vurguladı.

Bir çevrimiçi konferanstaki konuşmasında, "Banknotlar varlığını sürdürecek; ancak, sonunda elbette dijital euromuz olacak" diyen Lagarde, buna karşın, dijital euronun tam olarak ne zaman çıkarılabileceğini "söylemenin zor olduğuna" dikkat çekti.

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Lagarde Aralık ayının başında yaptığı bir konuşmada, dijital para biriminin çıkarılması konusunda hazırlıklarda, Çin’in, Avrupa Birliği (AB) ve ABD’deki çalışmaların da ilerisinde olduğunu söyledi.

Dijital euro çıkarmanın, "daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli" olacağının altını çizen Lagarde, buna karşılık, bu konuda somut adımlar atmadan önce üzerinde düşünülüp, kararlaştırılması gereken daha birçok konu olduğuna dikkat çekti.

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