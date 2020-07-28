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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 28.07.2020 - 13:49,Son Güncelleme:

ECB bankaların kar payı dağıtımı yasağı süresini uzattı

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ECB bankaların kar payı dağıtımı yasağı süresini uzattı
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Avrupa Merkez Bankası (ECB) euro bölgesindeki bankaların kar payı dağıtmamalarına ilişkin tavsiye kararını yıl sonuna kadar uzattı.

ECB’den yapılan açıklamada, ayrıca bankaların konjonktürle aynı yönde hareket etmek zorunda kalmamaları için sermaye ve likidite tamponlarını doldurmaları için yeterli zaman verileceği belirtildi.

ECB açıklamasında ayrıca, koronavirüsün ekonomik yansımalarıyla başa çıkmalarına yardımcı olmak için bankaların sermaye ve likidite tamponlarını kullanmalarına izin verdiği süreyi de uzattı.

ECB izlediği bankaların "pandemi kaynaklı baskılara dayanabileceğini, ancak durumun kötüleşmesi halinde banka sermayesinin belirgin ölçüde tükenebileceğini" açıkladı.

 

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