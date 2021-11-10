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EBRD’den Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçiş finansmanına destek

#EBRD#Türkiye#Yeşil Ekonomi
EBRD’den Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçiş finansmanına destek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso “Net sıfıra (karbon emisyonuna) ulaşmak için gereken stratejilerin belirlenmesinde Türkiye'ye eşlik etmeye hazırız” dedi.

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Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başkanı Odile Renaud-Basso, bankanın Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişinin finansmanını desteklemeye hazır olduğunu belirtti.

ERBD’den yapılan açıklamada Türkiye’ye yaptığı ilk resmi ziyaret kapsamında değerlendirmelerine yer verilen Basso, bankanın Türkiye’nin karbondan arındırma stratejilerinin geliştirilmesine ve Türkiye’nin yeşil ekonomiye geçişinin finanse edilmesine olan bağlılığının tam olduğunu kaydetti.

EBRD Başkanı Renaud-Basso, “Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamasını ve net sıfır taahhüdünü memnuniyetle karşılıyoruz. Bu önemli adımlar, özel sektörün ve EBRD gibi yatırımcıların yatırım faaliyetlerini hızlandırmasına olanak tanıyan ortamı gerçekten yaratır.” ifadelerini kullandı.

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Bankanın Türkiye ile güçlü bağlarına işaret eden Renaud- Basso, “Net sıfıra (karbon emisyonuna) ulaşmak için gereken stratejilerin belirlenmesinde Türkiye'ye eşlik etmeye hazırız” değerlendirmesinde bulundu.

Bankadan yapılan açıklamada, EBRD’nin hali hazırda Türkiye’deki yatırımlarının düşük karbon ekonomisinin desteklediği belirtilirken, bankanın bu alanda Türkiye’de 175 projeye toplam 6,6 milyar avroluk finansman sağladığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’deki projelere bu yılın sonuna kadar toplam yatırımının yaklaşık 1,5 milyar avro seviyesinde olmasının beklendiği, bu yılki toplam yatırımın yaklaşık yarısının yine yeşil ekonomiye geçişi destekleyen projelerin finansmanı için kullanıldığı kaydedildi.

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Açıklamada Türk bankaları tarafından kadın girişimcilerin şirketlerinde kullandırılmak üzere 600 milyon avroluk finansman desteği sağlanmasına karar verildiği de hatırlatıldı.

Arçelik ile çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesi için 150 milyon avroluk bir kredi anlaşmasının imzalandığının belirtildiği açıklamada, Başkan Renaud-Basso’nun Ford Otosan’ın araştırma ve geliştirme merkezini de ziyaret ettiği bildirildi.

Açıklamada Renaud-Basso’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüştüğüne dikkat çekildi.

EBRD, bu zamana kadar yüzde 95’i özel sektör olmak üzere 351 projeye toplam 14,2 milyar avroluk yatırım gerçekleştirdi.

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#EBRD#Türkiye#Yeşil Ekonomi

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