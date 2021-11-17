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EBRD, "Ispartakule-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı Projesi"nin finansmanını onayladı

#EBRD#Hızlı Tren#Son Dakika
EBRD, Ispartakule-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı Projesinin finansmanını onayladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında sürdürülen çalışmalar sonucu "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi"nde 67 kilometrelik "Ispartakule-Çerkezköy" kesiminin inşası için 150 milyon avroluk finansman desteği onaylandı.

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AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgiye göre, İstanbul'u Avrupa'ya bağlayacak Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nda, Halkalı-Ispartakule kesiminin yapımı Bakanlığın öz kaynaklarıyla başlatıldı. Çerkezköy-Kapıkule kesiminde ise yapım faaliyetlerinin gerçekleşme oranı yüzde 25'e ulaştı.

Bakanlık ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası arasında yapılan çalışmalar sonucu Halkalı'yı Kapıkule sınırından Trans Avrupa Ulaştırma Ağlarına bağlayacak "Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi"nin 67 kilometre uzunluğundaki "Ispartakule-Çerkezköy" kesiminin inşası için 150 milyon avroluk finansman desteği sağlayacak anlaşma onaylandı.

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Ayrıca Asya Altyapı Yatırım Bankası da projeye 300 milyon avro finansman temininde bulunacak. Bu finansmanın final onayının da ay sonunda banka üst kurulundan çıkması öngörülüyor. Böylece proje için gerekli toplam 450 milyon avroluk kredi temin edilecek. Uluslararası prestijli kreditörlerin desteğiyle hayata geçirilecek projenin, bu özelliğiyle Türkiye'nin güçlü altyapısına ve ekonomisine duyulan güvenin de göstergesi olacağı belirtiliyor.

Bakanlığın stratejik hedefleri doğrultusunda, ülkenin demir yolu ulaşım altyapısının tamamının modernizasyonuyla demir yolu ağının sinyalizasyonlu, elektrifikasyonlu, telekomünikasyonlu olarak tam güvenli ve çevreye duyarlı hale getirilmesi planlanıyor. Finansmanı temin edilen proje Halkalı-Kapıkule hattı, Pekin-Londra Demir İpek Yolu güzergahı ve Avrupa Birliği Trans Avrupa Ulaştırma Ağları gibi uluslararası koridorlarla entegre şekilde, ülkenin doğu ile batı arasındaki köprü konumunu güçlendiren adım olacak.

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