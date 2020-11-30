EBRD ekonomistinden Türkiye için büyük öngörü

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, "Bol likidite ortamında Ortodoks politikalara dönüş ile birlikte daha istikrarlı bir Türk lirası, Türkiye'yi yatırımcıları çekmek konusunda güçlü bir konuma yerleştirecektir." dedi.



Kelly, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekonomi yönetimdeki yeni görevlendirmeleri değerlendirirken, değişikliklerin doğru yönde atılmış bir adımı temsil ettiğini söyledi.



Naci Ağbal'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı, Lütfi Elvan'ın ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasının piyasalar tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Kelly, "Ardından şeffaflığın artırılacağına ilişkin söz ile Merkez Bankası'ndan gelen faiz artışı, daha Ortodoks para politikasına (genel kabul görmüş uygulamalar) doğru dönüş yönünde bir başlangıç işareti verdi." dedi.



Türkiye'nin Ortodoks politikalara dönüşünün sürdürülebilmesi gerektiğini, bunun geçmişte gördükleri gibi kilit önemde olduğunu vurgulayan Kelly, yatırımcılar nezdinde Banka'nın enflasyon hedefine geri dönüş konusundaki kararlılığının onaylanması için bir süre yüksek faizlerin muhafaza edilmesi yönünde bir beklentinin oluşabileceğini aktardı.



"SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME MODELİNE GEÇİŞE YARDIMCI OLACAK REFORMLAR BEKLENECEK"



Roger Kelly, Türkiye'nin kredi destekli tüketime olan bağımlılığından daha sürdürülebilir bir büyüme modeline geçişine yardımcı olacak reformların bekleneceğini kaydetti.



Bu yıl Türkiye'den sermaye çıkışları yaşandığını ifade eden Kelly, ilerleyen dönemde doğru adımların atılması ve Türk lirasının istikrar kazanmasıyla bu durumun değişebileceğini söyledi.



Kelly, "Bol likidite ortamında Ortodoks politikalara dönüş ile birlikte daha istikrarlı bir Türk lirası, Türkiye'yi yatırımcıları çekmek konusunda güçlü bir konuma yerleştirecektir." dedi.



Türkiye'nin büyüme görünümünü de değerlendiren Kelly, "Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 5 seviyesinde büyümesini bekliyoruz. Fakat son dönemde Ortodoks bir büyüme politikasına dönülmesi, daha sıkı politika ortamı bunu biraz baskılayabilir. 2022 yılı için ise resmi bir beklentimiz olmamakla birlikte yüzde 4-5 arasında bir büyüme öngörüyoruz." diye konuştu.