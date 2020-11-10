E-ticarette yılbaşı hareketi

Başta koronavirüs salgını olmak üzere yıl içerisinde yangınlar, depremler, savaşlar, uçak kazaları gibi birçok felaketle mücadele etmeye çalışan dünya, bir an önce 2020 yılından kurtulmak isterken, Türkiye’de de bu durum yılbaşı alışverişlerine yansıdı. Son olarak İzmir depremi ile sarsılan vatandaşlar yeni yıla girmeye iki ay olmasına karşın e-ticaret platformlarından yılbaşı alışverişi yapmaya şimdiden başladı.

Yılbaşı alışverişlerine ilişkin bilgi veren Türkiye’nin yerli e-ticaret platformu PttAVM.com’un Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Bu yıl hiç beklemediğimiz bir şekilde yılbaşı alışverişi çok erken başladı. Yılbaşına yönelik konsept ürünler sattığımız yeni yıl temalı ürün kategorisinde şimdiye kadar toplam 10 bine yakın sipariş aldık. Bu rakam geçtiğimiz yıl bu dönemler yok denecek kadar azdı. Genellikle her yıl vatandaşlar aralık ayı ile birlikte yılbaşı alışverişlerine başlardı. 2020 vatandaşları o kadar fazla bunaltmış olacak ki 2 ay önceden talepler almaya başladık. En çok tercih edilen ürünler arasında ise yılbaşı ağacı ile parti aksesuarları geliyor” diye konuştu.

EVDE KUTLAMA HAZIRLIĞI

Bu yıl salgın etkisiyle yeni yıl için yapılan planların evde kalmak üzerine olduğunu söyleyen Çevikoğlu, “Tüketicilerin koronavirüs salgınının yılbaşı günü de devam edeceği düşüncesiyle daha çok parti ürünlerine yöneldiğini görüyoruz. Yılbaşını büyük ihtimalle evde geçireceğini düşünen tüketiciler daha çok plastik yılbaşı ağacı, yılbaşı süsleri, konfeti, tombala, yılbaşı kostümü ve noel baba gibi ürünleri tercih ediyor” şeklinde konuştu.

FAHİŞ FİYATA İZİN YOK

e-ticaretteki tüketici şikayetlerini de dikkatle izlediklerini belirten Hakan Çevikoğlu, “Bir kamu iştiraki olarak vatandaşa karşı sorumluluk bilinciyle fahiş fiyat uygulanmasına platformumuzda müsaade etmiyoruz. Bu kapsamda yılbaşı ürünleri kategorisinde de geçtiğimiz yıl ile bu yıl istenilen fiyatları karşılaştırarak tespit ettiğimiz fahiş artışlara karşı mağazaları uyardık. Sistemimizde yılbaşı süsleri ve parti aksesuarları 9 liradan, plastik çam ağaçları 40 liradan, tombalalar 4 liradan, yılbaşı kostümleri 50 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuş durumda” diye konuştu.

KARGOMAT DA E-TİCARETE UYDU

İstanbul, Ankara ve İzmir’in yanı sıra dört şehirde daha hizmet veren PTT kargomatları, e-ticaret siparişleriyle de uyumlu hale getirildi. İnternet üzerinden alışveriş yapan ancak gün içinde evde bulunmadığından teslimatta sorun yaşayan tüketiciler ürünlerini diledikleri zaman PTT kargomattan teslim alabilecek.

2021’E YENİLENEREK GİRİYORUZ



“2021 yılına biz de PttAVM olarak yenilenerek giriyoruz” diyen Hakan Çevikoğlu, “Daha önce e-ticaret platformumuzun önünde yer alan ‘e’ harfini kaldırarak PttAVM adıyla hizmet vermeye devam edeceğiz. Ayrıca yaptığımız çalışmalarla platformumuzun sistem ara yüzünü bütünüyle güncelleyerek daha hızlı ve ürünlere daha kolay ulaşılabilecek şekilde sistemimizi güncelledik” ifadelerini kullandı.