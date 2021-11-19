E-ticarette yeni kurallar yolda

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Koronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurduKoronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurdu#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Derbi öncesi kabus Altaydan sonra şimdi Berke... Altyapıdan takviye... Kahraman olabilirDerbi öncesi kabus! Altay'dan sonra şimdi Berke... Altyapıdan takviye... "Kahraman olabilir"#Galatasaray
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Düşüş yüzde 20yi aştı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Ankarada patlama Kahreden haber geldi...Ankara'da patlama! Kahreden haber geldi...#Ankara
Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mıKemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?#Helalleşme
E-ticarete yeni kurallar geliyorE-ticarete yeni kurallar geliyor#E-Ticaret
Doğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacakDoğuma az kaldı... Bebeğin ismi ne olacak?#Özge Özpirinçci
Tıp merkezinde kâbus Ölüm nedeni: Saç, burun, yağTıp merkezinde kâbus! Ölüm nedeni: Saç, burun, yağ#Estetik
AK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek miAK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek mi?#AK Parti
Yalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eliYalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eli!#Hacı Sabancı
Sekiz yıl süren dava sonuçlandı İşte alacağı tazminat...Sekiz yıl süren dava sonuçlandı! İşte alacağı tazminat...#Feryal Gülman
Siyaset dünyasını yasa boğan ölümSiyaset dünyasını yasa boğan ölüm!#İmran Kılıç
HABERLEREkonomi Haberleri

E-ticarette yeni kurallar yolda

#E-Ticaret#Kural#İnternet
E-ticarette yeni kurallar yolda

Pandemi döneminde yaygınlaşan e-ticaret, artan şikâyetleri de beraberinde getirdi. Vatandaştan çok sayıda şikâyet aldıklarını belirten Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Online alışveriş sitelerinin komisyon oranları gibi daha pek çok alanda eleştiriler yapılıyor. Bu alanla alakalı bir çalışma içindeyiz” dedi.

Haberin Devamı

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumu’nun 2022 yılı bütçe görüşmelerinde eleştiri ve sorulara yanıt verdi. Zincir marketler gibi e-ticaret siteleriyle ilgili de çok sayıda şikayet geldiğini belirten Bakan Muş, e-ticaretin kurallı olmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu alanda yeni oyuncuların girmesine imkan tanıyacak bir ekosistemin oluşmasını istediklerini söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Online satış alanını takip ediyoruz. Burası çok önemli, çok önemsediğimiz ve yakından izlediğimiz bir alan. Bu alanla alakalı bir çalışma içerisindeyiz. Zincir marketlerle ilgili pek çok eleştiri bu online sitelerle alakalı da yapılıyor. Çok fazla ürün sattıkları, komisyon oranları gibi pek çok alanda eleştiri yapılıyor. Bakanlığa ulaşan pek çok şikayet söz konusu. Bunların hepsini değerlendirip bir düzenleme, çalışma yapmak istiyoruz. Eğer meclisten yetkiye ihtiyaç duyarsak meclisten talepte bulunacağız. Meclis de bize bu yetkiyi verirse düzenleme konusunda daha net adımlar atabiliriz” diye konuştu.

E-ticarette yeni kurallar yolda

Haberin Devamı

DENETİMLE FİYAT DÜŞMEZ

Muhalefet milletvekillerinin market denetimleriyle ilgili eleştirileri ve fiyat artışlarındaki nedenlere odaklanılmasına ilişkin eleştirilerine de yanıt veren Mehmet Muş, “Denetim yaparak fiyatlar düşmez, denetim neden yapılır, arz talep dengesiyle uyuşmayan bir şey varsa Bakanlık buna müdahale edebilir. Bakanlık kanunlar çerçevesinde buna müdahale eder. Şöyle bir şey algılanmasın, denetledik fiyatlar düşecek. Böyle bir şey yok. Gramajlar ve etiketlerle ilgili şikayetler geliyor, etikette 10 lira diyor kasada başka fiyatla karşılaşılıyor. Bakanlığın denetim alanı bunlarla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

PARALEL ARAÇ İHRACATI

Ticaret Bakanı Muş, yurt dışından getirilen ve vergi ödememek için birtakım yöntemler kullanılan, kamuoyunda ‘paralel araç ithalatı’ olarak tabir edilen konuyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Bakan Muş, “Araçlarla ilgili ağırlıklı Yeşilköy gümrüğünden yapılıyor. Biz burayı, yapılan ithalatları ve yapan firmaları da inceliyoruz. Tamamını inceleme altına aldık. Çünkü çeşitli iddialar ulaştı Bakanlığa ve bunun üzerine harekete geçtik. Bunlarla ilgili genelge yayımladık. Amacımız gelen aracın hem aksesuar özelliklerinin hem de fiyat tespitinin tam yapılmasını sağlamak ve ona göre gümrük vergisini belirlemek” dedi.

UYUŞTURUCUYA FERROKROM ÖRTÜSÜ

Haberin Devamı

Ticaret Bakanı Muş, Kocaeli Dilovası Yılport Limanı’nda yakalanan 540 kilo kokainin nasıl tespit edildiğini şöyle anlattı: “Bu önce ferrokromun içinde geliyor. X-ray’a giriyor ama direkt tespit edilemiyor. 3 gümrük müfettişi , muayene memuru ‘burada bir şey çıkmıyor’ diyor. Sonra aramaya dedektör köpeklerle devam ediliyor, içine giriliyor ve bulunuyor. Kamuoyunda çok tartışma olmuştu bununla alakalı. Buradaki uyuşturucu ve kaçak eşyayla alakalı yakalama yapıldığında hemen tutanak tutuluyor ve savcılığa bildiriliyor. Sonra bu süreci, işin içine girenler çıkanlar kimse savcılık yürütüyor. Bu Mersin’deki durumla alakalı da aynısı, farklı yakalamalarda 17 kişi şu an tutuklu yargılanıyor ve orada yakalananlar savcılığın emanetine gidiyor. Yakalama sonrası süreci onlar yürütüyor.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#E-Ticaret#Kural#İnternet

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19