E-ticarette yeni kurallar yolda

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TİCARET Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı ile Rekabet Kurumu ve Helal Akreditasyon Kurumu’nun 2022 yılı bütçe görüşmelerinde eleştiri ve sorulara yanıt verdi. Zincir marketler gibi e-ticaret siteleriyle ilgili de çok sayıda şikayet geldiğini belirten Bakan Muş, e-ticaretin kurallı olmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu alanda yeni oyuncuların girmesine imkan tanıyacak bir ekosistemin oluşmasını istediklerini söyleyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Online satış alanını takip ediyoruz. Burası çok önemli, çok önemsediğimiz ve yakından izlediğimiz bir alan. Bu alanla alakalı bir çalışma içerisindeyiz. Zincir marketlerle ilgili pek çok eleştiri bu online sitelerle alakalı da yapılıyor. Çok fazla ürün sattıkları, komisyon oranları gibi pek çok alanda eleştiri yapılıyor. Bakanlığa ulaşan pek çok şikayet söz konusu. Bunların hepsini değerlendirip bir düzenleme, çalışma yapmak istiyoruz. Eğer meclisten yetkiye ihtiyaç duyarsak meclisten talepte bulunacağız. Meclis de bize bu yetkiyi verirse düzenleme konusunda daha net adımlar atabiliriz” diye konuştu.

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DENETİMLE FİYAT DÜŞMEZ

Muhalefet milletvekillerinin market denetimleriyle ilgili eleştirileri ve fiyat artışlarındaki nedenlere odaklanılmasına ilişkin eleştirilerine de yanıt veren Mehmet Muş, “Denetim yaparak fiyatlar düşmez, denetim neden yapılır, arz talep dengesiyle uyuşmayan bir şey varsa Bakanlık buna müdahale edebilir. Bakanlık kanunlar çerçevesinde buna müdahale eder. Şöyle bir şey algılanmasın, denetledik fiyatlar düşecek. Böyle bir şey yok. Gramajlar ve etiketlerle ilgili şikayetler geliyor, etikette 10 lira diyor kasada başka fiyatla karşılaşılıyor. Bakanlığın denetim alanı bunlarla ilgilidir” ifadelerini kullandı.

PARALEL ARAÇ İHRACATI

Ticaret Bakanı Muş, yurt dışından getirilen ve vergi ödememek için birtakım yöntemler kullanılan, kamuoyunda ‘paralel araç ithalatı’ olarak tabir edilen konuyla ilgili açıklamalarda da bulundu. Bakan Muş, “Araçlarla ilgili ağırlıklı Yeşilköy gümrüğünden yapılıyor. Biz burayı, yapılan ithalatları ve yapan firmaları da inceliyoruz. Tamamını inceleme altına aldık. Çünkü çeşitli iddialar ulaştı Bakanlığa ve bunun üzerine harekete geçtik. Bunlarla ilgili genelge yayımladık. Amacımız gelen aracın hem aksesuar özelliklerinin hem de fiyat tespitinin tam yapılmasını sağlamak ve ona göre gümrük vergisini belirlemek” dedi.

UYUŞTURUCUYA FERROKROM ÖRTÜSÜ

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Ticaret Bakanı Muş, Kocaeli Dilovası Yılport Limanı’nda yakalanan 540 kilo kokainin nasıl tespit edildiğini şöyle anlattı: “Bu önce ferrokromun içinde geliyor. X-ray’a giriyor ama direkt tespit edilemiyor. 3 gümrük müfettişi , muayene memuru ‘burada bir şey çıkmıyor’ diyor. Sonra aramaya dedektör köpeklerle devam ediliyor, içine giriliyor ve bulunuyor. Kamuoyunda çok tartışma olmuştu bununla alakalı. Buradaki uyuşturucu ve kaçak eşyayla alakalı yakalama yapıldığında hemen tutanak tutuluyor ve savcılığa bildiriliyor. Sonra bu süreci, işin içine girenler çıkanlar kimse savcılık yürütüyor. Bu Mersin’deki durumla alakalı da aynısı, farklı yakalamalarda 17 kişi şu an tutuklu yargılanıyor ve orada yakalananlar savcılığın emanetine gidiyor. Yakalama sonrası süreci onlar yürütüyor.”