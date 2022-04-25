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e-Ticaret'te yeni dönem! Düzenlemeler yapılıyor

#E-Ticaret#Pazar Yeri#Ticaret Bakanlığı
e-Ticarette yeni dönem Düzenlemeler yapılıyor

E-ticaret pazar yerlerinde taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler engellenecek. Satıcılar sadece bir e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak.

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Ticaret Bakanlığı e-ticaret hakkında düzenlemeleri hayata geçiriyor. Pazar yerlerine bazı yeni kriterler getirilecek.

TRT Haber'in haberine göre, e-ticaretin dengeli şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması amacıyla pazar yerlerine bazı kriterler getirilecek. Piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde tanıtım faaliyetlerinde bulunulamayacak. E-ticaret pazar yerlerinin elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek.

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E-ticaret pazar yerlerinin faaliyet alanları belirlenecek ve sektörün orantılı şekilde büyümesi sağlanacak. Taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler engellenecek. Satıcılar sadece bir e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak

E-ticaret pazar yerleri satıcıları belirli bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamayacak.

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E-ticaret pazar yerleri ve satıcılar arasındaki sözleşmelerde haksız şartlara yer verilemeyecek ve e-ticaret pazar yerlerince tek taraflı değişiklik yapılamayacak.

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#E-Ticaret#Pazar Yeri#Ticaret Bakanlığı

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