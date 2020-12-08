E-ticarette memnuniyet anketi

Rekabet Kurumu, dünyanın ve Türkiye’nin en büyük elektronik pazaryerlerinde, satıcılar arasında sömürme, kayırma olup olmadığı; tüketicilerin gördüğüyle aldığı arasında fark yaşayıp yaşamadığı, kargo, kalite, zamanında teslim gibi sorunlar yaşanıp yaşanmadığını anlamak için anket başlattı. 1. Denetim ve Uygulama Dairesi Başkanı Hatice Yavuz, “Anketimize tüketici ve satıcıların güçlü destek vereceklerini umuyoruz ki elektronik pazaryerleri bakımından bir rekabet sorunu olup olmadığını anlayalım” dedi.

SATICILARA GÖNDERİLDİ

E-pazaryerleri sektör incelemesi çerçevesinde bu platformlardaki satıcılar ve tüketicilerin sıkıntılarını ortaya koymak üzere iki ayrı anketi bugün online erişime açan kurum, katılım için 28 Aralık 2020’ye kadar süre tanıyacak. Anketler büyük bölümünü KOBİ’lerin oluşturduğu 197 bin satıcıya gönderilirken, kendilerine ulaşılmayan satıcılar, “epazaryeri@rekabet.gov.tr” adresine mail göndererek şifre talep edip, ankete katılabilecek. Yavuz, “E-pazaryerleri, yeterli bilinirliliği olmayan küçük işletmelerin daha fazla müşteriye erişmesi açısından çok önemli. Bu yönüyle aynı zamanda tüketicilerin daha fazla satıcıya, ürüne ulaşmasına imkân tanıyor. E-pazaryerlerinin doğurduğu bu ürün çeşitliliğini, kalite ve fiyat rekabetini koruyabilmemiz ve ileri taşıyabilmemiz için e-pazaryerlerinden beslenen tüm rekabetçi ve rekabet karşıtı etkileri anlamamız ve bunlara yönelik uygun politika geliştirmemiz gerekiyor. Pandemiyle birlikte hızla artan e-ticaret, bu konuyu bizim açımızdan hassas ve öncelikli hale getirdi” dedi.

SORUŞTURMA UYARISI

Anketlerin analizi sırasında platformlara özel, somut bir durum tespit etmeleri, endişe ortaya çıkması durumunda “Soruşturmaya da gidebiliriz” diyen Yavuz, “Bu platformlara yönelik klasik rekabet hukuku kuralları dışında kurallar uygulanmaya başladı. Örneğin AB’de kara liste, gri liste gibi uygulamalar var. Biz de ortaya çıkacak duruma göre sektöre ön mesajlar iletebiliriz” uyarısı yaptı.

Yavuz, anketlerin içeriğine ilişkin de şunları söyledi: “Tüketici anketimiz aracılığıyla e-pazaryerini kullanan tüketicinin nasıl davrandığını, neye önem verdiğini bilmek istiyoruz. Örneğin beğendiği ayakkabıyı nereden alıyor, neden e-pazaryerini tercih ediyor? Yaşadığı sorunları, ürün/satıcı ile ilgili okuduğu yorum sonrasında ürünü almaktan vazgeçip vazgeçmediği, alışveriş sırasında verdiği kişisel bilgilerinin nasıl kullanıldığını bilip bilmediğini soruyoruz. Bu bilgiler sayesinde tüketicilerin eğilimlerini ve beklentilerini anlamış olacağız. Satıcı anketimiz ise, e-pazaryerinden satış yapan firmaların davranış eğilimini ve satış tecrübelerini ölçmeyi hedefliyoruz.”

ANKETTE YER ALAN BAZI SORULAR

1- Bugüne kadar aşağıdaki e-pazaryerlerinden hangisinden/hangilerinden alışveriş yaptığınızı belirtir misiniz?

2- Cep telefonunuzda aşağıdaki e-pazaryerlerinden hangilerinin mobil uygulaması bulunuyor?

3- İnternet üzerinden alışveriş yapmanızı zorlaştıran bir başka deyişle sizi internet üzerinden alışveriş yapmaktan caydıran herhangi bir unsur var mıdır? Varsa nelerdir?

4- Bugüne kadar yaptığınız e-pazaryerleri alışverişlerinizde ne şekilde bir sorun yaşadığınızı belirtir misiniz?

5- Karşılaştığınız probleme yönelik e-pazaryeri tarafından çözüm sağlandı mı?

6- Genel olarak düşündüğünüzde e-pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiğiniz alışverişlerden ne derece memnun olduğunuzu belirtir misiniz?

7- Genel olarak düşündüğünüzde e-pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiğiniz alışverişlerden memnun olmadığınızı belirttiniz. Nedenini belirtir misiniz?