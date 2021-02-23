E-ticarette kırtasiye hareketi başladı

Önümüzdekİ haftadan itibaren milyonlarca öğrenci kademeli olarak yüz yüze eğitime geçmeye başlayacak. Bu geçiş ise e-ticarette etkisini gösterdi. Kırtasiye ürünlerine olan talep artışa geçti. Şu anda kırtasiye alışverişlerinin pandemi öncesine kıyasla yüzde 60 yükseldiğini belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullara yönelik aldığı karar ile kırtasiye araç gereçlerinde talep artmaya başladı. Aramalarda yoğun olarak çanta, kalem, defter, silgi, kalem ucu gibi ürünler başı çekiyor” diye konuştu.

3 MİLYARLIK HEDEF

Pandemi döneminde tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları da büyük değişim gösterdi. Özellikle temassız alışverişlerin hayatımızın yeni normali haline geldiğini aktaran Çevikoğlu, “Artan talep ile birlikte e-ticaret alanında yaklaşık 3 milyar liralık bir okul alışverişi gerçekleşeceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

TABLETTE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Online eğitime geçişlerin başlamasıyla birlikte tablet satışlarında da yükseliş gördüklerini ifade eden Çevikoğlu, “Tablet gibi ürünlerde önceki dönemlere göre bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Daha öncesinde elektronik eşya alışverişlerinde e-ticarete tereddütle bakılırdı. Son dönemde bunun hem güven damgası gibi hizmet kalitesini belli eden uygulamalarla hem de e-ticaretin daha fazla deneyimlenmesiyle kırıldığını görüyoruz” dedi.

DESENLİ MASKE ALIŞVERİŞİ

Okula giden çocukların maske ve dezenfektan kullanacağını aktaran Hakan Çevikoğlu, “Okullar hijyen grubundaki alışverişleri de etkiledi. Bu nedenle özellikle MEB’e bağlı Olgunlaşma Enstitülerinin yalnızca bizim platformumuzda satılan çocuk maskelerine yoğun talep var. Maskeler çocukların salgına adaptasyonunu düşünerek yaş, cinsiyet gibi özelliklerine dikkat edilerek hazırlandığı gibi, hayvan, uzay, iş makinesi figürlerinin de yer aldığı maskeler gözlük kullanan çocuklara göre ise özel olarak tasarlanıyor” şeklinde konuştu.