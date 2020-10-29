e-ticarette istihdam atağı

Depoları, inovasyon merkezi, Trendyol Express ve Trendyol Hızlı Market bünyesinde görev alacak yeni çalışanlarla birlikte, Trendyol çalışan sayısı 12 bin kişiye ulaşmış oldu. Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar, “Trendyol olarak ekosistemimizden aldığımız güçle, ülkemiz için en büyük pozitif etkiyi yaratmayı hedefleyen şirketlerden biri olmayı amaçlıyoruz. Bu anlayışla, daha fazla iş olanağı yaratıyor, Anadolu illerinin ekonomik kalkınmasını güçlendiriyor ve kadınların ekonomiye katılımını artırıyoruz. Trendyol olarak doğrudan 12 bin kişilik istihdam sağlıyoruz. İş ortaklarımız aracılığı ile yarattığımız dolaylı istihdamla birlikte baktığımızda ise, bu rakam yaklaşık 730 bin kişiye ulaşıyor. Yoğun ilgi gören Kasım ayı kampanyalarımız yaklaşırken de, yaklaşık 1.000 kişilik ek istihdam yaratarak hem müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmayı sürdürmeyi hem de ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.