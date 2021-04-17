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Ekonomi
Haber Giriş: 17.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

E-ticarette işletme sayısı ikiye katlandı

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E-ticarette işletme sayısı ikiye katlandı

Pandemi döneminde değişen müşteri beklentileriyle durdurulamaz bir ivme kazanan e-ticaret, hem tüketicilerin hem de işletmelerin hayatında daha da önemli hale geldi.

Bu büyüme ivmesinin önümüzdeki dönemde de devam etmesi beklenirken, Hepsiburada danışmanlık şirketi Deloitte ile pandemi döneminde e-ticaret ekosistemini ve Hepsiburada hizmetlerini değerlendiren bir araştırma yürüttü.

“Pandemi Döneminde Türkiye’de E-ticaret Ekosistemi ve Hepsiburada Etki Analizi” araştırması, geride bıraktığımız 1 yılda platforma dahil her 3 işletmeden 1’inin e-ticaret ile Hepsiburada sayesinde ilk kez tanıştığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre, pandemi döneminde işletme sayısının 2’ye katlandığı Hepsiburada platformunda 10 işletmeden 7’sinin satışları yüzde 40 arttı.

Pandemi yılında Hepsiburada platformu üzerinden tüm Türkiye’den işletmelerin e-ticaret hacmi artarken en çok artış gösteren illerimiz sırasıyla Giresun, Samsun, Isparta, Kırklareli ve Çorum oldu. Ayrıca Hepsiburada’nın platformunda özel teşvikler sunduğu kadın girişimciler işlerini de katlayarak büyütmeyi başardılar.

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