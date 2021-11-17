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E-ticarette hedef ilk 3

#Vodafone#E-Ticaret#Engin Aksoy
E-ticarette hedef ilk 3

Vodafone, 2021-2022 mali yılının ilk 6 ayında da güçlü büyümesini sürdürdü. Servis gelirleri 8.2 milyar TL’ye ulaşan, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı ise 2.8 milyar TL olarak gerçekleşen Vodafone, e-ticarette de iddialı. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Her Şey Yanımda platformumuzla e-ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi ve bu sektörde 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

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‘HER Şey Yanımda’ platformunu hayata geçirerek e-ticarete atılan Vodafone, bu alanda iddialı bir hedefi ortaya koydu. Dün düzenlenen basın toplantısıyla Nisan-Eylül 2021 dönemine ait ilk yarıyıl sonuçlarını açıklayan Vodafone 3 yıl içinde e-ticarette ilk 3’ü hedefliyor. Bu şirketin önümüzdeki dönemde çok ciddi atılım yapacağı anlamına geliyor. ‘Her Şey Yanımda’ ile 10 ana kategori ve 100’den fazla alt kategoride 600 bini aşkın ürün sunan Vodafone, platformun ilk yılında aylık 50 milyonun üzerinde tıklanmaya ve 1 milyonu aşkın siparişe ulaşmayı bekliyor. Platformu bugüne kadar 6 milyon kullanıcı ziyaret etti ve 30 bin siparişin teslim edildiği belirtildi. Vodafone, aynı zamanda müşterilerin ‘Her Şey Yanımda’dan yapacakları her alışveriş için ‘Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı’na (TOÇEV) 3 TL bağış yapacağını da açıklamıştı.

715 BİNLİK ARTIŞ

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Vodafone Türkiye’nin 2021 performansı ve 2022 hedefleri, şirketin CEO’su Engin Aksoy’un evsahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Buna göre, Nisan-Eylül 2021 döneminde şirketin servis gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20.2 artarak 8.2 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.5 artışla 2.8 milyar TL’ye yükseldi. Vodafone Türkiye, bu sonuçlarla son 5 yılın en yüksek çeyrek ve yarıyıl servis geliri büyümesine imza attı. Vodafone Türkiye, mali yılın ilk yarısında 1.1 milyar TL’lik yatırım yaptı. Nisan-Eylül 2021 döneminde mobil abone sayısı bir önceki çeyreğe göre 715 bin net abone artışıyla 24.7 milyona yükselen Vodafone Türkiye’nin M2M (makinelerarası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 27.4 milyona ulaştı. Şirketin, faturalı abone sayısı 16.1 milyonu aşarken, toplam abone bazının YÜZDE 65.2’sine ulaştı. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı, son 12 ayda 116 bin net artışla ilk mali yarıyılda 1.3 milyona yaklaştı.

GSYH’YE KATKI 334 MİLYAR TL

Aksoy şunları söyledi:

“Vodafone Türkiye olarak, istikrarlı büyümemizi sürdürüyoruz. 15. yıl vesilesiyle hazırladığımız ekonomik etki analizine göre, bu süreçte Türkiye ekonomisine sağladığımız doğrudan, dolaylı ve tetiklenen Gayri Safi Yurtiçi Hasıla katkısının reel değeri 334 milyar TL’ye ulaştı, toplam yatırımımızın reel değeri 63 milyar TL olarak gerçekleşti. Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için ‘Bağlantı, Vodafone Yanımda ve Vodafone Business’ unsurlarını içeren bir büyüme planı oluşturduk. Altyapıda ana hedefimiz, müşterilerimize hem mobilde hem sabitte sınırsız bir deneyim yaşatmak. Vodafone Yanımda’nın her gün girilip işlem yapılan, kullanılan ve yaşayan bir ‘süper uygulama’ olması için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Kurumsal alanda yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yılda katlanarak artan bir hızda büyümeyi planlıyoruz. Vodafone olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin ekonomik ve toplumsal kalkınmasına katkımızı artırarak sürdüreceğiz.”

DİJİTAL SERVİSLER BÜYÜYOR

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DİJİTAL servislerde büyümeyi hedefleyen Vodafone’un, mali yılın ilk yarısında Vodafone Yanımda, Online Self Servis ve Vodafone TV gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif müşteri sayısı 17.6 milyonu aştı. Bu müşterilerin aylık toplam etkileşimi ise yaklaşık 700 milyonu buldu. Vodafone, Türkiye’deki en gelişmiş dijital asistanlardan biri olan TOBi ile müşterilerinin hayatındaki ana noktalara dokunmaya devam etti. Vodafone Yanımda, WhatsApp, Sesli Yanıt Sistemi gibi selfservis kanallarının tamamında 800’ün üzerinde farklı işlem yapabilen TOBi, aylık 3.7 milyon tekil kullanıcıya ulaşırken, toplam 8 milyonu aşan sohbet gerçekleştirdi. TOBi, yüzde 92’lik doğru anlama ve çözüm oranıyla da önemli bir başarıya imza attı. Müşterilerin yüzde 96’sı TOBi’yi kullandıktan sonra bir hafta içinde çağrı merkezini aramaya ihtiyaç duymadı. Vodafone Türkiye müşterilerinin toplam data kullanımı, 2021-22 mali yılı ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 39.6 artışla 1.566 petabyte’a ulaştı. Türkiye’nin 81 ilinde 24,3 bine yakın 4.5G iletişim noktasıyla hizmet veren Vodafone Türkiye. 4.5G’de en geniş kapsamaya sahip operatör olmayı sürdürdü.

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#Vodafone#E-Ticaret#Engin Aksoy

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