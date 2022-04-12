E-ticarette hedef 600 milyar lira

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Buna göre, 2021 yılında e-ticaret hacmi 381.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2020 yılına göre yüzde 69’luk artış anlamına geliyor. E-ticarette sipariş sayısı bir önceki yıla göre yüzde 46 artarak, 3 milyar 347 milyon adede ulaştı. E-ticaretin genel ticarete oranı ise yüzde 17.7 oldu. ETBİS verilerini değerlendiren Elektronik Ticaret Derneği (ELİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Darbay 2021’de e-ticaret hacminin 380 milyar liralık hacme ulaştığını belirterek, “2022’de e-ticaret sektörü 600 milyar liralık hacmi zorlayacaktır, belki de aşacaktır” dedi.