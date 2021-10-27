E-ticarette hedef 1 milyon müşteri

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Şirket, mobil cihaz üzerinden gıda ürününden giysiye, cep telefonundan ev eşyasına kadar on binlerce ürün siparişinin verilebildiği uygulama ile bir yıl içinde 1 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor. Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy “Vodafone olarak, 2025 yılına kadar Türkiye’nin en hızlı büyüyen yeni nesil bağlantı ve dijital servisler şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Bugüne kadar ‘Vodafone Yanımda’ uygulamamız, ‘Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’ sadakat platformumuz ve ‘Süpermarket Yanımda’ servisimiz ile önemli adımlar attık. Şimdi de ‘Her Şey Yanımda’ ile daha büyük ve kapsamlı bir adım atarak Türkiye’de ilk defa tüm kategorilerde hizmet veren bir dijital pazaryeri sunuyoruz” dedi.

BÜYÜKLÜĞÜ 100 MİLYAR DOLAR

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Türkiye e-ticaret sektörünün 100 milyar dolarlık büyüklüğe eriştiğine işaret eden Engin Aksoy, “Bu pazarın içindeki en büyük pasta 60 milyar TL ciroyla online pazar yerlerine ait. Bir dijital servis şirketi olarak biz de e-ticaret sektöründe güçlü bir oyuncuya dönüşmeyi ve bu sektörde 3 yıl içinde en büyük 3 oyuncudan biri olmayı hedefliyoruz. Bu platform, aynı zamanda ‘Vodafone Yanımda’yı bir GSM uygulaması olmanın ötesine geçirerek müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir süper uygulamaya dönüştürme hedefimizde de önemli rol oynayacak” diye konuştu. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ise, uygulamadan diğer tüm GSM abonelerinin de yararlanabileceğini söyledi. Ergun, uygulama ile girişimci kadınların da destekleneceğini kaydetti.

TÜKETİCİ ALIŞKANLIKLARI DEĞİŞTİ

MARKANIN reklâm yüzü olan oyuncu Aras Bulut İynemli, pandemi ile birlikte tüketici alışkanlıklarının değiştiğini belirterek “Online alışveriş, hayatımızın olmazsa olmazları arasına girdi. Günlük koşturmacanın içinde fiziksel olarak mağazaya gitme imkânı bulamadığınızda online alışveriş büyük kolaylık sağlıyor. Diğer yandan, binlerce seçenek elinizin altında; ihtiyacınıza en uygun ürünü seçmeniz çok daha kolay” dedi. Uygulama üzerinden yapılan her alışverişten TOÇEV’e (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) 3 liralık bağışta bulunulacağını kaydeden İyinemli “Uygulamanın beni etkileyen en önemli yanı bu oldu” diye konuştu.