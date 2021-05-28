E-ticarette 1 Haziran hareketi

Özellikle kısıtlamalarda hareketliliğin azalması ve sosyal aktivitelerin neredeyse sıfıra inmesi tatil talebini de ertelemişti. 1 Haziran tarihinden itibaren normalleşme beklentisinin güçlenmesi istatistiklere de yansıdı. Arama motoru google’ın verilerine göre alışveriş maksadı ile yapılan otel ve otel fiyatı aramaları geçen yılın aynı haftasına göre tam ikiye katlandı. Güneş koruyucu ve benzeri ürünlerin aratılmasında ise artış son 12 ayın zirvesine ulaştı. Haziran ayının hemen öncesinde yapılan ‘kiralık yazlık’ araştırmaları ise son 5 yılın en yüksek değerini gördü.

Vatandaşın tatil konusundaki düşünceleri pratiğe de dökülmeye başladı.

E-TİCARETE YANSIDI

PttAVM.com Genel Müdürü ve Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre terlik, şort, plaj havlusu, güneş kremi, dalış ekipmanları ve bavul gibi ürünlerde yüzde 55’e yakın artış yaşandı. Son yıllarda özellikle çadır ve kamp malzemelerinin satışlarında büyük bir talep büyümesi var. Uzun süredir kısıtlamaların etkisi ile evlerine kapanan vatandaşların doğal hayatı özlediğini söyleyen Çevikoğlu, “Bu durum net olarak alışverişlerde karşımıza çıkıyor. Özellikle çadırlar, katlanır sandalye ve masalar, şişme yataklar, çakı, outdoor çantalar ve uyku tulumu gibi ürünlerde havalar ısındıkça artış gerçekleşti. Pandemi döneminin öncesine göre bu tip ürünlerin alımının yüzde 60’lar düzeyinde yükseldiğini gördük” dedi.

FİYATLARDA BÜYÜK ARTIŞ

Vatandaşlar çeşitli tatil planları için e-ticarete yöneliyor ancak bazı ürünlerde yaşanan artışlar tüketicileri oldukça düşündürüyor. Özellikle çadır gibi ürün gruplarında geçen yıla göre yüzde 50’yi bulan fiyat artışları var. Yine güneş koruyucuları ve çeşitli tatil ürünlerinde de benzer fiyat artışları gerçekleşiyor.

YAZLIKÇILARDAN BAHÇE ALIŞVERİŞİ

Özellikle aşıma çalışmalarının hızlanması ve vakalardaki düşüş işe birlikte tatil planlarının arttığını aktaran Hakan Çevikoğlu, “Tam kapanma sonrasında gerçekleştirilen otel rezervasyonlarında artışlar yaşanıyor. Bu rezervasyonlardaki artış aynı zamanda alışverişlere de etki etti. Tatil planını bir otele göre yapan vatandaşlar belli başlı ürünler alırken yazlıkçılar ve kampçılar çok daha fazla alışveriş yapıyor. Özellikle yazlıkçıların bahçe ürünlerine olan talebinde ciddi yükselişler yaşanıyor. En çok rağbet gören ürünler arasında bahçeler için masa sandalye takımları, mangal, salıncak gibi ürünleri görüyoruz. Çocuklar için çeşitli havuzlar ve can simitlerine de ilgi var” diye konuştu.

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