E-ticaretin altın yılı

Pandemi nedeniyle dünya ekonomilerinin en zor yıllarından birini yaşadığı 2020’de şüphesiz mutlu olan nadir sektörlerden biri de e-ticaretti. Son yıllarda yukarı yönlü büyüme ivmesi yakalayan e-ticaret, kısıtlama ve karantinalarla geçen aylarda büyük bir sıçrama yakaladı. Evden çalışma uygulamları ve online eğitim de bunda etkili oldu. Tüm dünyada e-ticaret sektörü 2020’de altın yılını yaşadı.

HIZLI BÜYÜDÜ

Türkiye’de de bu büyüme zirveyi gördü. Görüşlerine başvurduğumuz sektör temsilcilerinin ortak söylemi büyümenin 2021’de de devam edeceği. 2019 rakamlarına göre Türkiye’deki e-ticaret sektörünün hacmi en az 80 milyar lira. Online bilet ve tatil gibi diğer hizmetler de dahil edildiğinde bu 130 milyar liralara kadar çıkıyor. Sektör temsilcileri bu yıl sadece e-ticaret platformlarının 200 milyar liralık ekonomik büyüklüğe ulaştığını belirtiyor.

2021’DE DEVAM EDECEK

Bu yıl daha çok süpermarket ve kozmetik kategorilerinde yüksek ölçekte büyüme gösteren sektör için 2021’de asıl büyüme noktasının taze yemek ve gıda kategorisi olacağı belirtiliyor. Sektör temsilcileri, 2020’de artan yatırımlara bağlı olarak istihdamın da büyüdüğünü 2021’de ise e-ticaret sektörünün yeni istihdam sağlama noktasında çok sayıda sektörü geride bırakacağını dile getiriyor. İşte e-ticaret sektörünün 2020 değerlendirmeleri:

MARKETTE BÜYÜME YÜZDE 400





Bu yıl e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren platformların büyüklüklerini ikiye katladığını belirten Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, “Bu büyüme artık aynı şekilde devam edecek. Sektör olarak yılı 200 milyar liranın üzerinde kapatacağız. Bu yıl süper market kategorisi yüzde 400, ev eşyaları yüzde 270, kozmetik ise yüzde 290 büyüme gösterdi” dedi.

Dünyanın en önemli e-ticaret oyuncularının Türkiye pazarındaki yatırımlarını büyüttüğüne dikkat çeken Çevikoğlu, “2021’de e-ihracatı konuşacağız. Geçen yıl ihracat yapığımız ülke sayısı 3’tü. Bu yıl 20’ye çıktı. Global platformlar da bu potansiyeli bildiği için pazardaki varlıklarını güçlendiriyorlar” ifadelerini kullandı.

DEKORASYON HIZLI BÜYÜDÜ





Salgınla birlikte hijyen, sağlık ve ev tekstili ürünlerine büyük bir talebin olduğunu belirten GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, “Evdeki ihtiyaçlarını daha fazla fark eden tüketiciler, küçük ev aletleri ve ev dekorasyon ürünlerine yöneldi” dedi. Yıla yüzde 40 büyüme hedefi ile girdiklerini ancak yüzde 50 büyüdüklerini belirten Kantarcı, “Çalışan sayımızı önceki yıla kıyasla yüzde 40 arttırdık” dedi. Kantarcı, yılbaşı ağaçları ve dekorasyon kategorisinin son günlerde en çok büyüme gösteren ürün grubu olduğunu ve geçen yıla göre 3 kat büyüdüklerini söyledi.

ROBOT SÜPÜRGE EVLERE GİRİYOR





Trendyol’un Hürriyet ile paylaştığı bilgilere göre satışların yıldızı robot süpürge oldu. Yapılan açıklamada, “Sadece kasımda platformumuz üzerinden 55 bin robot süpürge satışı gerçekleşti. Bununla birlikte kampanya dönemimizde 2.3 milyon çift ayakkabı, 35 ton antep fıstığı, 5 bin üzerinde oyuncu koltuğu satıldı. Trendyol üzerinden Ocak-Temmuz döneminde satış yapmak için başvuran firma sayısı 2019 yılının tümündeki artışın 1.8 kat üzerine çıktı. Ocak-Şubat ayları ile pandeminin yaşandığı nisan ve mayıs aylarını kıyasladığımızda satışların yüzde 152 yükseldiğini görüyoruz” ifadelerini kullandı.

110 MİLYON ÜYE





Pandeminin dijital dönüşüm hızını 6 kat arttırdığını söyleyen Related Digital CEO’su Sedat Kılıç, “E-ticaret alışverişlerimiz yüzde 50 yükseldi. Bu dönemde, ortalama paket tutarı yüzde 27 artarak 339 TL oldu.

Evden çalışma sisteminin yaygınlaşması ile çalışma masası ve sandalyesine hücum ettik. Çalışma masası ve sandalyesine ait satışlar 2019’a göre yüzde 53 arttı. Markaların dijital kanallarına kaydolan kişi sayısı ise yüzde 34 artarak, 110 milyonu aştı” dedi.

ONLINE PSİKOLOG

- Online hizmet platformu Armut’un verilerine göre online diyetisyen talepleri yüzde 17 arttı, online psikolog yüzde 124 artış gösterdi.

- Dezenfeksiyon talepleri geçen yıla göre 474 katına çıktı.

- Kişisel bakım talepleri, yüzde 91’lik bir artış gösterdi.

- Kişisel antrenöre talep yüzde 30 arttı.

- Mobilya tamiri taleplerinde yüzde 122 artış oldu.

- Peyzaj talepleri yüzde 133, havuz yaptırma talepleri yüzde 140 büyüdü.

YENİ FİRMA SAYISI ARTTI

2020 yılında 2019 yılına göre, e-ticarete başlayan firma sayısı yüzde 45’in üzerinde gerçekleşirken, satış sonrası destek de aynı şekilde önem kazandı. IdeaSoft Kurucu Ortağı Kerem Kaya, “2021 yılında KOBİ’lerin dijitalleşme süreçlerinin hız kesmeden devam edeceğini ve hali hazırda e-ticaret yapan işletmelerin e-ihracata da yöneleceğini düşünüyoruz. Çalışanlarımızın kendini mutlu ve değerli hissetmesi için özel çalışmalar yaptık. Bu da başarıyı arttırıyor ve kalite yükseliyor” şeklinde konuştu.