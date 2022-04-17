E-ticarete iki önemli destek

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Her iki projenin de Türkiye için değerine dikkat çeken Varank, “Bugün iki önemli işbirliği için bir araya geldik. Bunlardan bir tanesi Hepsiburada-TÜBİTAK işbirliği. Bu işbirliği sayesinde sürekli büyüyen e-ticaret sektörünün yaşadığı sorunlara yapay zekâ yoluyla çözümler geliştireceğiz. Yapay zekâ bugünün teknoloji dünyasının olmazsa olmazı. Her sektörü bambaşka bir boyuta taşıma kapasitesine sahip. Yapay zekâda Türkiye olarak başta aktörlerden biri olabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi bizim pusulamız. Yapay Zekâ Enstitüsü de bu alanda ektiğimiz tohumlardan sadece bir tanesi. Enstitümüzde özel sektör ve kamu bir araya gelerek çalışmalar gerçekleştirecek. Burada geliştirilen temel teknolojiler, algoritmalar kısa sürede tüm sektörlerin kullanımına açılacak. İşte Yapay Zeka Enstitüsü bünyesinde kurulan E-Ticaret Yetkinlik Merkezi de e-ticarette yapay zekâ çözümlerine öncülük edecek” dedi.

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COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLER

Bakan Varank, Türk Patent ve Marka Kurumu ve Hepsiburada’nın HepsiTürkiye’den programları arasındaki işbirliği hakkında da şunları söyledi: “Bu işbirliği ile coğrafi işaretlere yönelik yeni bir çalışma başlatılıyor. Coğrafi işaretli ürünler Hepsiburada’da ön plana çıkarılarak coğrafi işaret farkındalığı artırılacak. Bildiğiniz gibi coğrafi işaretler her memleketin kendine özgü değerlerini temsil ediyor. Emekle, alınteriyle ve kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi ve tecrübenin korunmasını sağlıyor. Bu bağlamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu değerlere her zamankinden çok daha güçlü bir şekilde sahip çıkmanın mücadelesini veriyoruz. Tabi bizim hedefimiz daha yüksek. Asıl coğrafi işaretlerimizi uluslararası arenaya taşıdığımızda başarımızı katmerlemiş oluruz. AB ülkelerinde coğrafi işaretli ürünlerin pazar değeri 100 milyar Euro’ya yaklaştı. Gıda ve içecek sektörü içerisindeki payının yüzde 7’ler civarında olduğu tahmin ediliyor. İşte doğru adımlarla bizim bu piyasadan daha fazla pay elde etmemiz pekâlâ mümkün. Bu manada coğrafi işaretli ürünlerle alakalı olarak yapılan işbirliği, bu alana bir ivme kazandıracak. İşte iki işbirliği ve e-ticaret ekosistemi için iki değerli adım.”