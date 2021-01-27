E-ticarete gözetim

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Dijitalleşme Sanal Fuarı’nı açtı. Fuarın açılışına dijital ortamda katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “e-ticaret altyapımızla ilgili çok önemli bir gelişme olarak, piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizin e-ticarette de başlatılacağının altını çizmek isterim” dedi. Bakan Pekcan, yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunu’na e-ticaretin de dahil edildiğini kaydetti. Bu sayede elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik denetimlerin yapılmasını istediklerini vurgulayan Pekcan, “e-ticarette ürün güvenliğinin yasal altyapısını tamamlamış olduk” diye konuştu. e-ticaret hacmine ilişkin verileri ilk kez geçen sene açıkladıklarını anımsatan Pekcan, 2020’nin ilk 6 ayında e-ticaret hacminin salgının şartlarının da getirdiği etkiyle bir önceki yıla göre yüzde 64 arttığını vurguladı.

Ruhsar Pekcan

GELENEKSEL TİCARET DEĞİŞİYOR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, “Bundan sonra bizi bekleyen yeni normal fiziksel etkinliklerle, sanal etkinlikleri uyum içerisinde yürütmek, yani hibrit bir yapıya sahip olmaktır” ifadelerini kullandı. Salgının etkilerini azaltmak için yürüttükleri çalışmalara dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu: “Yakında başlatacağımız ‘Akıllı KOBİ Projesi’ ile dijital dönüşüm hizmeti veren şirketlerimizi tek bir platformda KOBİ’lerimizle buluşturacağız. Zira bundan sonra bizi bekleyen yeni normal, fiziksel etkinlikler ile sanal etkinlikleri uyum içinde yürütmek yani hibrit bir yapıya sahip. Bu kapsamda üyelerimizin yeni normale adım atabilmesine yönelik etkinliklerimize 2021 yılı boyunca devam edeceğiz.”

Rifat Hisarcıklıoğlu

100 FİRMA KATILIYOR

Önemli olanın ürünü pazarlamak olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu,“Bu kapsamda üyelerimizin yeni normale adım atabilmesine yönelik etkinliklerimize 2021 yılı boyunca devam edeceğiz. İşte bu kapsamda bugün ‘Gelenekselden Yeni Normale Yolculuk’ sloganıyla açılışını yaptığımız sanal fuara, ‘Telekom’, ‘Yazılım’ ve ‘e-Ticaret’ gibi teknoloji üreten ve ihraç eden sektörlerimizden toplam 100 firmamız katılıyor” diye konuştu.

ESNAFA YENİDEN BAŞVURU İMKÂNI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gelen talepler üzerine esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını söyledi. Pekcan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir.”